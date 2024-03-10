Мэрия Нефтеюганска нашла источник слива нечистот в реку после внимания со стороны Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль инцидент со сливом нечистот в реку в ХМАО

11 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль инцидент со сливом нечистот в реку в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Муниципальное предприятие «Юганскводоканал» сливает сточные воды в протоку Сухой Лог. При этом в мэрии Нефтеюганска заявляют, что вода проходит фильтрацию, но жители утверждают обратное. Разбирательство на этот счет уже привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина. «Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили URA.RU в мэрии Нефтеюганска. Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.

Муниципальное предприятие «Юганскводоканал» сливает сточные воды в протоку Сухой Лог. При этом в мэрии Нефтеюганска заявляют, что вода проходит фильтрацию, но жители утверждают обратное. Разбирательство на этот счет уже привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина. «Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили URA.RU в мэрии Нефтеюганска. Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.