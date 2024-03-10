10 марта 2024
09 марта 2024

Мэрия Нефтеюганска нашла источник слива нечистот в реку после внимания со стороны Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль инцидент со сливом нечистот в реку в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Южная аэрационная станция. Екатеринбург, канализация, канализационные стоки, грязная вода, южная аэрационная станция, выбросы, сточные воды
Бастрыкин взял на контроль инцидент со сливом нечистот в реку в ХМАО Фото:

Муниципальное предприятие «Юганскводоканал» сливает сточные воды в протоку Сухой Лог. При этом в мэрии Нефтеюганска заявляют, что вода проходит фильтрацию, но жители утверждают обратное. Разбирательство на этот счет уже привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

«Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили URA.RU в мэрии Нефтеюганска. Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная.

С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.

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Муниципальное предприятие «Юганскводоканал» сливает сточные воды в протоку Сухой Лог. При этом в мэрии Нефтеюганска заявляют, что вода проходит фильтрацию, но жители утверждают обратное. Разбирательство на этот счет уже привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина. «Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили URA.RU в мэрии Нефтеюганска. Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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