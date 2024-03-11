Куйвашев дал смелое обещание заму Мишустина о студентах

До 85% выпускников свердловских колледжей трудоустроят на предприятиях

Евгений Куйвашев намерен увеличить количество рабочих на предприятиях Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области к концу 2024 года до 85% вырастет количество выпускников колледжей, трудоустроенных на местных предприятиях. На сегодняшний день доля таких выпускников составляет 70% (125 тысяч человек). С таким заявлением выступил губернатор Евгений Куйвашев в ходе видеоконференции с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, передает департамент информполитики региона.

Куйвашев выступал с площадки Первоуральского металлургического колледжа, на базе которого более 10 лет реализуется программа по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий российской промышленности «Будущее Белой металлурги». «Сегодня в Свердловской области по программам СПО обучается больше 125 тысяч человек. Свыше 70% выпускников трудоустраиваются на предприятия. К концу 2024 года ожидаем довести этот показатель до 85% с учетом возвращения уральцев из армии», — сказал губернатор.

В прошлом году количество выпускников колледжей и техникумов составило более 26 тысяч человек, из которых более 19 тысяч уже трудоустроены. Отмечается, что часть нетрудоустроенных выпускников не вышли на рынок труда из-за срочной военной службы, продолжения обучения или отпуска по уходу за ребенком.

По словам Голиковой, на сегодняшний день обеспечение трудоустройства является стратегической работой. «За минувшие шесть лет рынок труда прошел серьезную трансформацию. Уровень безработицы снизился на 20%. Уровень заработной платы в реальном выражении, за вычетом инфляции, возрос более чем на треть», — отметила зампред правительства РФ.