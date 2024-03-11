11 марта 2024

Медведев назвал Макрона трусом на фоне его планов поехать в Киев

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев пожалел Францию в связи с решением Макрона посетить Украину Фото:

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона трусом в связи с его планами посетить Киев. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Макрон готовится поехать в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае я рекомендую его канцелярии взять ему несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть», — приводит слова Медведева источник. Зампред Совбеза также добавил, что написал этот пост утром, а к вечеру Макрон «уже обделался».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал визит Макрона в Киев, однако по данным Politico, поездка была отменена из-за напряженных отношений с союзниками, а не по причинам безопасности. Макрон, по словам источника издания, стремится провести переговоры с партнерами перед поездкой на Украину, чтобы представить конкретные предложения.

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона трусом в связи с его планами посетить Киев. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х. «Макрон готовится поехать в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае я рекомендую его канцелярии взять ему несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть», — приводит слова Медведева источник. Зампред Совбеза также добавил, что написал этот пост утром, а к вечеру Макрон «уже обделался». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал визит Макрона в Киев, однако по данным Politico, поездка была отменена из-за напряженных отношений с союзниками, а не по причинам безопасности. Макрон, по словам источника издания, стремится провести переговоры с партнерами перед поездкой на Украину, чтобы представить конкретные предложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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