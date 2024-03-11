Медведев назвал Макрона трусом на фоне его планов поехать в Киев

11 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Медведев пожалел Францию в связи с решением Макрона посетить Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона трусом в связи с его планами посетить Киев. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х. «Макрон готовится поехать в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае я рекомендую его канцелярии взять ему несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть», — приводит слова Медведева источник. Зампред Совбеза также добавил, что написал этот пост утром, а к вечеру Макрон «уже обделался». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал визит Макрона в Киев, однако по данным Politico, поездка была отменена из-за напряженных отношений с союзниками, а не по причинам безопасности. Макрон, по словам источника издания, стремится провести переговоры с партнерами перед поездкой на Украину, чтобы представить конкретные предложения.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона трусом в связи с его планами посетить Киев. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х. «Макрон готовится поехать в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае я рекомендую его канцелярии взять ему несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть», — приводит слова Медведева источник. Зампред Совбеза также добавил, что написал этот пост утром, а к вечеру Макрон «уже обделался». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал визит Макрона в Киев, однако по данным Politico, поездка была отменена из-за напряженных отношений с союзниками, а не по причинам безопасности. Макрон, по словам источника издания, стремится провести переговоры с партнерами перед поездкой на Украину, чтобы представить конкретные предложения.