Группа «Би-2» отменила фестиваль в Турции

У «БИ-2» не получается приехать на фестиваль в Турции
Группа «Би-2» отменила фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком городе Кемер. Об этом сообщили артисты группы в соцсети.
«Мы получили много вопросов о фестивале „Каникулы с Би-2“ в Кемере… Сообщаем, что этот фестиваль не состоится», —
В сообщении поясняется, что фестиваль отменен в связи со сложностями у группы приехать в Турцию. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть через их официальный сайт.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.