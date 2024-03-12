Группа «Би-2» отменила фестиваль в Турции

13 марта 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

У «БИ-2» не получается приехать на фестиваль в Турции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Группа «Би-2» отменила фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком городе Кемер. Об этом сообщили артисты группы в соцсети. «Мы получили много вопросов о фестивале „Каникулы с Би-2“ в Кемере… Сообщаем, что этот фестиваль не состоится», — говорится в сообщении telegram-канала «Би-2». В сообщении поясняется, что фестиваль отменен в связи со сложностями у группы приехать в Турцию. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть через их официальный сайт.

Группа «Би-2» отменила фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком городе Кемер. Об этом сообщили артисты группы в соцсети. «Мы получили много вопросов о фестивале „Каникулы с Би-2“ в Кемере… Сообщаем, что этот фестиваль не состоится», — говорится в сообщении telegram-канала «Би-2». В сообщении поясняется, что фестиваль отменен в связи со сложностями у группы приехать в Турцию. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть через их официальный сайт.