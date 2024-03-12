12 марта 2024

Группа «Би-2» отменила фестиваль в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
У «БИ-2» не получается приехать на фестиваль в Турции Фото:

Группа «Би-2» отменила фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком городе Кемер. Об этом сообщили артисты группы в соцсети.

«Мы получили много вопросов о фестивале „Каникулы с Би-2“ в Кемере… Сообщаем, что этот фестиваль не состоится», — говорится в сообщении telegram-канала «Би-2».

В сообщении поясняется, что фестиваль отменен в связи со сложностями у группы приехать в Турцию. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть через их официальный сайт.

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Группа «Би-2» отменила фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком городе Кемер. Об этом сообщили артисты группы в соцсети. «Мы получили много вопросов о фестивале „Каникулы с Би-2“ в Кемере… Сообщаем, что этот фестиваль не состоится», — говорится в сообщении telegram-канала «Би-2». В сообщении поясняется, что фестиваль отменен в связи со сложностями у группы приехать в Турцию. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть через их официальный сайт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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