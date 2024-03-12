Развлечения Интересное В Перми школьникам пришлось играть в баскетбол в снегу. Фото 13 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Соревнования прошли на свежем воздухе несмотря на сезон Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми состоялись необычные соревнования — их участники играли в баскетбол в снегу, обувшись в валенки. Турнир устроил детско-юношеский центр «Фаворит». «Традиционный зимний турнир по баскетболу 3×3 состоялся на универсальной площадке ДЮЦ „Фаворит“. Матчи прошли на снегу, а игроки были одеты в валенки!» — говорится на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Соревнования посвятили Году семью. Кроме школьников в них приняли и семейные команды. Погода не помеха для настоящих любителей баскетбола ДЮЦ «Фаворит» в ВК https://vk.com/club2142220?z=photo-2142220_457262324%2Fwall-2142220_5922 В Перми состоялись необычные соревнования — их участники играли в баскетбол в снегу, обувшись в валенки. Турнир устроил детско-юношеский центр «Фаворит». «Традиционный зимний турнир по баскетболу 3×3 состоялся на универсальной площадке ДЮЦ „Фаворит“. Матчи прошли на снегу, а игроки были одеты в валенки!» — говорится на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Соревнования посвятили Году семью. Кроме школьников в них приняли и семейные команды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям