12 марта 2024

В Перми школьникам пришлось играть в баскетбол в снегу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, двор, баскетбольная корзина, жилые дома, баскетбольная площадка, кольцо баскетбольное
Соревнования прошли на свежем воздухе несмотря на сезон Фото:

В Перми состоялись необычные соревнования — их участники играли в баскетбол в снегу, обувшись в валенки. Турнир устроил детско-юношеский центр «Фаворит».

«Традиционный зимний турнир по баскетболу 3×3 состоялся на универсальной площадке ДЮЦ „Фаворит“. Матчи прошли на снегу, а игроки были одеты в валенки!» — говорится на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования посвятили Году семью. Кроме школьников в них приняли и семейные команды.

Погода не помеха для настоящих любителей баскетбола
Погода не помеха для настоящих любителей баскетбола

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В Перми состоялись необычные соревнования — их участники играли в баскетбол в снегу, обувшись в валенки. Турнир устроил детско-юношеский центр «Фаворит». «Традиционный зимний турнир по баскетболу 3×3 состоялся на универсальной площадке ДЮЦ „Фаворит“. Матчи прошли на снегу, а игроки были одеты в валенки!» — говорится на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Соревнования посвятили Году семью. Кроме школьников в них приняли и семейные команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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