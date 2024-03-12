Соревнования прошли на свежем воздухе несмотря на сезон
В Перми состоялись необычные соревнования — их участники играли в баскетбол в снегу, обувшись в валенки. Турнир устроил детско-юношеский центр «Фаворит».
«Традиционный зимний турнир по баскетболу 3×3 состоялся на универсальной площадке ДЮЦ „Фаворит“. Матчи прошли на снегу, а игроки были одеты в валенки!» — говорится на странице центра в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования посвятили Году семью. Кроме школьников в них приняли и семейные команды.
Погода не помеха для настоящих любителей баскетбола
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.