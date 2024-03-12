В минэкологии объяснили зловонный запах челябинского озера

Неприятный запах у озера Малый Теренкуль Челябинской области является особенностью водоема, который содержит сероводород. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.
«Запах сероводорода связан с особенностями озера Малый Теренкуль, в котором очень замедленный внутренний водообмен. Согласно исследованиям ученых в этом водоеме глубже четырех метров полностью отсутствует кислород, а с шести метров в значительных количествах присутствует сероводород», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В региональном минэкологии добавили, что никаких производств, загрязняющих реку, рядом нет. Также в ведомстве сообщили о том, что официальных обращений по данному поводу не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, которая течет из озера Малый Теренкуль в озеро Большой Кисегач. По данной информации начата проверка региональной прокуратуры совместно с надзорными ведомствами.
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