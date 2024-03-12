Командующий ЦВО собрал в Челябинске военкомов из 29 регионов РФ. Фото

В Челябинске начался инструкторско-методический сбор военных комиссаров

13 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Сбор открыли губернатор Алексей Текслер и генерал-майор Александр Линьков Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Инструкторско-методический сбор военных комиссаров из 29 регионов России начался в Челябинске 13 марта. В его работе принимает участие врио командующего Центральным военным округом Александр Линьков, сообщили 13 марта URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Состоялась встреча главы региона и врио командующего ЦВО. Александр Линьков вручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру медаль МО РФ за вклад в укрепление обороны России и грамоту командующего ЦВО», — рассказали в пресс-службе. Добавив, что губернатор также выступил перед участниками сборов. В частности, Текслер сообщил, что в ноябре 2021 года Минобороны и правительство Челябинской области заключили соглашение о порядке обеспечения военкоматов. Так, в прошлом году военному комиссариату Курчатовского и Калининского района Челябинска было передано новое трехэтажное здание. В регионе цифровизовали процессы воинского учета, военкоматы в муниципалитетах оборудованы автоматизированными рабочими местами. Также реализуются меры соцподдержки работников военных комиссариатов. «Последние два года фиксируем резкое увеличение объемов производства. Это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что мы — одни из лидеров импортозамещения, и наша промышленность активно работает. На многих оборонных предприятиях объемы гос оборон заказа увеличились кратно. Все мощности загружены, наши предприятия работают в три смены. Мы приняли комплекс мероприятий по привлечению в сферу ОПК новых квалифицированных кадров», — отметил глава региона. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инструкторско-методический сбор военных комиссаров из 29 регионов России начался в Челябинске 13 марта. В его работе принимает участие врио командующего Центральным военным округом Александр Линьков, сообщили 13 марта URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Состоялась встреча главы региона и врио командующего ЦВО. Александр Линьков вручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру медаль МО РФ за вклад в укрепление обороны России и грамоту командующего ЦВО», — рассказали в пресс-службе. Добавив, что губернатор также выступил перед участниками сборов. В частности, Текслер сообщил, что в ноябре 2021 года Минобороны и правительство Челябинской области заключили соглашение о порядке обеспечения военкоматов. Так, в прошлом году военному комиссариату Курчатовского и Калининского района Челябинска было передано новое трехэтажное здание. В регионе цифровизовали процессы воинского учета, военкоматы в муниципалитетах оборудованы автоматизированными рабочими местами. Также реализуются меры соцподдержки работников военных комиссариатов. «Последние два года фиксируем резкое увеличение объемов производства. Это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что мы — одни из лидеров импортозамещения, и наша промышленность активно работает. На многих оборонных предприятиях объемы гос оборон заказа увеличились кратно. Все мощности загружены, наши предприятия работают в три смены. Мы приняли комплекс мероприятий по привлечению в сферу ОПК новых квалифицированных кадров», — отметил глава региона.