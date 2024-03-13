Директор Екатеринбургского цирка покинула свой пост

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Интервью с директором цирка. Екатеринбург, бортникова тамара
Тамара Бортникова опубликовала прощальный пост в соцсети (архивное фото) Фото:

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула свою должность. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе.

Бортникова также опубликовала прощальный пост в своем telegram-канале. «Благодарю вас за ту любовь, которая сегодня меня окружила», — написала она.

В январе 2023 года Бортникова, будучи директором Екатеринбургского цирка, переехала в Нижний Новгород, возглавив там городской цирк. Она совмещала обе должности и удаленно следила за ходом реконструкции. Кто станет руководителем учреждения после завершения его реконструкции в 2026 году, пока не сообщается.

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Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула свою должность. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе. Бортникова также опубликовала прощальный пост в своем telegram-канале. «Благодарю вас за ту любовь, которая сегодня меня окружила», — написала она. В январе 2023 года Бортникова, будучи директором Екатеринбургского цирка, переехала в Нижний Новгород, возглавив там городской цирк. Она совмещала обе должности и удаленно следила за ходом реконструкции. Кто станет руководителем учреждения после завершения его реконструкции в 2026 году, пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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