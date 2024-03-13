Директор Екатеринбургского цирка покинула свой пост

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула свою должность. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе.
Бортникова также опубликовала прощальный пост в своем telegram-канале. «Благодарю вас за ту любовь, которая сегодня меня окружила», — написала она.
В январе 2023 года Бортникова, будучи директором Екатеринбургского цирка, переехала в Нижний Новгород, возглавив там городской цирк. Она совмещала обе должности и удаленно следила за ходом реконструкции. Кто станет руководителем учреждения после завершения его реконструкции в 2026 году, пока не сообщается.
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