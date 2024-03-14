Челябинцы чаще всего заказывают ремонт «под ключ» и вызывают сантехников

«Авито»: челябинцы занялись ремонтами в купленных квартирах

Челябинцы стали активно ремонтировать жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска чаще всего заказывают ремонт «под ключ» и вызывают сантехников. Как выяснили аналитики платформы «Авито Услуги», спрос на работу по отделке и ремонту в 2023 году вырос на 70% в сравнении с 2022 годом.

«Интерес к услугам ремонтных бригад в Челябинске вырос. Самыми востребованными услугами в этой сфере по итогам 2023 года стали услуги сантехников (17%), ремонт „под ключ“ (16%) и сборка мебели (12%)», — отметили на платформе.

Ремонтная активность челябинцев отразилась на других сферах. Увеличился спрос на грузоперевозки: на транспортировку стройматериалов по городу и пригородам — на 34%, на междугородние перевозки — на 35%. Услуги грузоперевозчиков заказывали как для доставки стройматериалов, так и для переезда во вновь построенные дома.

В дисконт-центре «Ресан» заметили, что горожане стали активно ремонтировать купленное жилье. Руководитель Александр Носков подсчитал для URA.RU, что спрос на товары вырос на 50%. Причем этот же показатель применим и к бытовой технике, которую продает магазин. В компании «Добрострой», представленной в Магнитогорске, зафиксировали увеличение продаж за год на уровне 10%. Об этом URA.RU заявил коммерческий директор сети Руслан Эсмурзиев. Эксперт отметил повышенную потребность жителей в отделочных материалах.