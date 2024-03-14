Контуженному ветерану СВО дали 20 лет тюрьмы за поджог клуба из ракетницы

Станиславу Ионину дали 20 лет колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил ветерана спецоперации на Украине Станислава Ионкина, получившего контузию, к 20 годам колонии. Он с помощью ракетницы устроил пожар в костромском клубе в ноябре 2022 года.
«Суд приговорил к 20 годам колонии устроившего пожар в клубе Костромы сержанта Ионкина», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий.
Ионин 5 ноября 2022 года стал виновником пожара в костромском клубе «Полигон». Причиной возгорания стало использование пиротехники. В результате происшествия погибли 13 человек.
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