Контуженному ветерану СВО дали 20 лет тюрьмы за поджог клуба из ракетницы

Участник СВО получил 20 лет колонии за поджог клуба в Костроме
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, арест, судебный процесс, наручники
Станиславу Ионину дали 20 лет колонии Фото:

Второй Западный окружной военный суд приговорил ветерана спецоперации на Украине Станислава Ионкина, получившего контузию, к 20 годам колонии. Он с помощью ракетницы устроил пожар в костромском клубе в ноябре 2022 года.

«Суд приговорил к 20 годам колонии устроившего пожар в клубе Костромы сержанта Ионкина», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ионин 5 ноября 2022 года стал виновником пожара в костромском клубе «Полигон». Причиной возгорания стало использование пиротехники. В результате происшествия погибли 13 человек.

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Второй Западный окружной военный суд приговорил ветерана спецоперации на Украине Станислава Ионкина, получившего контузию, к 20 годам колонии. Он с помощью ракетницы устроил пожар в костромском клубе в ноябре 2022 года. «Суд приговорил к 20 годам колонии устроившего пожар в клубе Костромы сержанта Ионкина», — заявили в суде. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Ионин 5 ноября 2022 года стал виновником пожара в костромском клубе «Полигон». Причиной возгорания стало использование пиротехники. В результате происшествия погибли 13 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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