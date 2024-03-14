Макрон допустил, что Франция сможет противостоять РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время ответить на возможную победу России в ходе спецоперации. Об этом он сообщил в интервью национальному телеканалу France 2.
«Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон в эфире France 2.
Макрон добавил, что сделает все, чтобы достичь цели. При это он отметил, что «Франция не ведет войну с Россией», но поддерживает Украину.
При этом Макрон признался, что военная промышленность Франции на сегодняшний день не адаптирована к ведению конфликта высокой интенсивности. В стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов, пишет RT.
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