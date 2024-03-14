Макрон допустил, что Франция сможет противостоять РФ

15 марта 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Макрон пообещал сделать так, чтобы Россия не победила на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время ответить на возможную победу России в ходе спецоперации. Об этом он сообщил в интервью национальному телеканалу France 2. «Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон в эфире France 2. Макрон добавил, что сделает все, чтобы достичь цели. При это он отметил, что «Франция не ведет войну с Россией», но поддерживает Украину. При этом Макрон признался, что военная промышленность Франции на сегодняшний день не адаптирована к ведению конфликта высокой интенсивности. В стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время ответить на возможную победу России в ходе спецоперации. Об этом он сообщил в интервью национальному телеканалу France 2. «Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон в эфире France 2. Макрон добавил, что сделает все, чтобы достичь цели. При это он отметил, что «Франция не ведет войну с Россией», но поддерживает Украину. При этом Макрон признался, что военная промышленность Франции на сегодняшний день не адаптирована к ведению конфликта высокой интенсивности. В стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов, пишет RT.