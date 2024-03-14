14 марта 2024

Макрон допустил, что Франция сможет противостоять РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон пообещал сделать так, чтобы Россия не победила на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время ответить на возможную победу России в ходе спецоперации. Об этом он сообщил в интервью национальному телеканалу France 2.

«Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон в эфире France 2.

Макрон добавил, что сделает все, чтобы достичь цели. При это он отметил, что «Франция не ведет войну с Россией», но поддерживает Украину.

При этом Макрон признался, что военная промышленность Франции на сегодняшний день не адаптирована к ведению конфликта высокой интенсивности. В стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов, пишет RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время ответить на возможную победу России в ходе спецоперации. Об этом он сообщил в интервью национальному телеканалу France 2. «Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — заявил Макрон в эфире France 2. Макрон добавил, что сделает все, чтобы достичь цели. При это он отметил, что «Франция не ведет войну с Россией», но поддерживает Украину. При этом Макрон признался, что военная промышленность Франции на сегодняшний день не адаптирована к ведению конфликта высокой интенсивности. В стране ежедневно производится «скромное» количество боеприпасов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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