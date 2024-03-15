В Общественной палате прокомментировали провокации с зеленкой на выборах

В Общественной палате России сообщили, что все вопросы, касающиеся проблем с наблюдением за выборами президента, были решены. Также последствия попыток поджога и порчи бюллетений на участках были устранены, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.
В Общественный штаб поступали запросы, касающиеся различных помех, мешающих наблюдателем в полной мере контролировать выборы. «Что касается происшествия на 690-м участке, где красящим веществом был облит ящик для голосования и другой участок, где произошла попытка поджога. Там все последствия этих действий сейчас устранены», — рассказал Александр Асафов URA.RU.
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