В Общественной палате прокомментировали провокации с зеленкой на выборах

Политолог Асафов: все проблемы с наблюдением за выборами президента проработаны
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Заседание экспертного клуба Регион в Регнум. Москва, асафов александр
Александр Асафов заявил, что последствия провокаций на избирательных участках устранены Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Общественной палате России сообщили, что все вопросы, касающиеся проблем с наблюдением за выборами президента, были решены. Также последствия попыток поджога и порчи бюллетений на участках были устранены, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.

В Общественный штаб поступали запросы, касающиеся различных помех, мешающих наблюдателем в полной мере контролировать выборы. «Что касается происшествия на 690-м участке, где красящим веществом был облит ящик для голосования и другой участок, где произошла попытка поджога. Там все последствия этих действий сейчас устранены», — рассказал Александр Асафов URA.RU.

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В Общественной палате России сообщили, что все вопросы, касающиеся проблем с наблюдением за выборами президента, были решены. Также последствия попыток поджога и порчи бюллетений на участках были устранены, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. В Общественный штаб поступали запросы, касающиеся различных помех, мешающих наблюдателем в полной мере контролировать выборы. «Что касается происшествия на 690-м участке, где красящим веществом был облит ящик для голосования и другой участок, где произошла попытка поджога. Там все последствия этих действий сейчас устранены», — рассказал Александр Асафов URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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