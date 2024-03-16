Свердловчанке, бросившей коктейль Молотова на выборах, ВСУ обещали 150 тысяч

ВСУ обещали за поджог крупную сумму денег Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Студентке Асбестовского политехникума, которая попыталась устроить пожар на избирательном участке, украинские кураторы обещали заплатить 150 тысяч рублей. По факту ей перевели лишь 2,5 тысячи рублей, передает Shot.

«18-летняя девушка, которая учится на повара-кондитера в Асбестовском политехникуме, вчера пришла к школе №21 в Асбесте и метнула бутылку с зажигательной смесью в сторону входа. Поджигательницу задержали в этот же день. Студентка заявила, что ей за поджог участка обещали перевести 150 тысяч, но скинули только 2,5 тысячи на составляющие для коктейля Молотова», — говорится в посте telegram-канала Shot.

Инцидент произошел 15 марта. Поджог привел к небольшому задымлению на избирательном участке, но благодаря быстрому реагированию ситуация была оперативно взята под контроль.

Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.