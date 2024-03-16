Макрон ответил на вопрос о возможном аресте Путина в случае визита в Париж

Президент России Владимир Путин не собирается приезжать во Францию, а значит вопрос, о его аресте на территории страны пока не важен. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Этот вопрос не в повестке дня. Он не планирует приехать», — ответил Макрон на вопрос ТСН об аресте Путина в случае его приезда во Францию.
Ранее Макрон заявил, что для Франции Россия является соперником, но точно не врагом. По его словам, назвать РФ «врагом» можно будет только в случае, если европейские страны будут втянуты в конфликт. Также президент Франции уточнил, что сейчас Россия ведет некую «гибридную форму» действий, поэтому он призывает французов воздержаться от поспешных обвинений.
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