ПВО отразила 35 атак беспилотников на РФ в последний день выборов

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, цель,  stock
ПВО отразила атаки десятков БПЛА на Россию, сообщили в Минобороны Фото:

За ночь и утро 17 марта над регионами Росси было сбито 35 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Московской, два над Калужской, один над Орловской, один над Ростовской, четыре над Ярославской, три над Белгородской и три над Курской областями. Также 17 беспилотников сбили над Краснодарским краем.

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За ночь и утро 17 марта над регионами Росси было сбито 35 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Московской, два над Калужской, один над Орловской, один над Ростовской, четыре над Ярославской, три над Белгородской и три над Курской областями. Также 17 беспилотников сбили над Краснодарским краем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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