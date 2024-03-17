ПВО отразила 35 атак беспилотников на РФ в последний день выборов

17 марта 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

ПВО отразила атаки десятков БПЛА на Россию, сообщили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ За ночь и утро 17 марта над регионами Росси было сбито 35 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Московской, два над Калужской, один над Орловской, один над Ростовской, четыре над Ярославской, три над Белгородской и три над Курской областями. Также 17 беспилотников сбили над Краснодарским краем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь и утро 17 марта над регионами Росси было сбито 35 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Московской, два над Калужской, один над Орловской, один над Ростовской, четыре над Ярославской, три над Белгородской и три над Курской областями. Также 17 беспилотников сбили над Краснодарским краем.