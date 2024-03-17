Политика Выборы Большинство избирателей голосуют на выборах «по-старинке» ЦИК: более двух трети россиян очно проголосовали на выборах президента страны 17 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 + В ЦИК сообщили, что большинство россиян голосуют очно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году К 14:47 по московскому времени явка избирателей на участках для голосования в президентских выборах в России превысила две трети. Это следует из данных ЦИК. «Более двух третей всех избирателей в РФ очно проголосовали на выборах президента страны к 14:47 мск», — сообщили в ЦИК. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 16 марта в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за будущего президента России явка составила 82%. Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Впервые в истории президентских выборов в ряде регионов применяется дистанционное электронное голосование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! К 14:47 по московскому времени явка избирателей на участках для голосования в президентских выборах в России превысила две трети. Это следует из данных ЦИК. «Более двух третей всех избирателей в РФ очно проголосовали на выборах президента страны к 14:47 мск», — сообщили в ЦИК. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 16 марта в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за будущего президента России явка составила 82%. Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Впервые в истории президентских выборов в ряде регионов применяется дистанционное электронное голосование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям