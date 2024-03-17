Большинство избирателей голосуют на выборах «по-старинке»

ЦИК: более двух трети россиян очно проголосовали на выборах президента страны
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Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург, избирательная урна, уик, голосование, избиратели, бюллетень, выборы 2024
В ЦИК сообщили, что большинство россиян голосуют очно Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

К 14:47 по московскому времени явка избирателей на участках для голосования в президентских выборах в России превысила две трети. Это следует из данных ЦИК.

«Более двух третей всех избирателей в РФ очно проголосовали на выборах президента страны к 14:47 мск», — сообщили в ЦИК. Слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 16 марта в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за будущего президента России явка составила 82%. Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Впервые в истории президентских выборов в ряде регионов применяется дистанционное электронное голосование.

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К 14:47 по московскому времени явка избирателей на участках для голосования в президентских выборах в России превысила две трети. Это следует из данных ЦИК. «Более двух третей всех избирателей в РФ очно проголосовали на выборах президента страны к 14:47 мск», — сообщили в ЦИК. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 16 марта в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за будущего президента России явка составила 82%. Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Впервые в истории президентских выборов в ряде регионов применяется дистанционное электронное голосование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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