Путин ответил на вопрос о выравнивании зарплат в соцсфере по регионам

Путин согласился уравнять зарплату соцработников по регионам

18 марта 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Путин прокомментировал вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин считает необходимым уравнять заработную плату работникам социальной сферы в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с кандидатами на должность президента РФ. «Надо выравнивать зарплату. Одну и ту же работу люди выполняют, а деньги получают разные», — ответил президент на вопрос Николая Харитонова. Он добавил, что этот вопрос — предмет для обсуждения в Государственной думе, а правительство будет активно заниматься этой темой. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин считает необходимым уравнять заработную плату работникам социальной сферы в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с кандидатами на должность президента РФ. «Надо выравнивать зарплату. Одну и ту же работу люди выполняют, а деньги получают разные», — ответил президент на вопрос Николая Харитонова. Он добавил, что этот вопрос — предмет для обсуждения в Государственной думе, а правительство будет активно заниматься этой темой. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».