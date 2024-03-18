Путин ответил на вопрос о выравнивании зарплат в соцсфере по регионам

Путин согласился уравнять зарплату соцработников по регионам
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин прокомментировал вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам Фото:

Президент России Владимир Путин считает необходимым уравнять заработную плату работникам социальной сферы в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с кандидатами на должность президента РФ.

«Надо выравнивать зарплату. Одну и ту же работу люди выполняют, а деньги получают разные», — ответил президент на вопрос Николая Харитонова. Он добавил, что этот вопрос — предмет для обсуждения в Государственной думе, а правительство будет активно заниматься этой темой. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин считает необходимым уравнять заработную плату работникам социальной сферы в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с кандидатами на должность президента РФ. «Надо выравнивать зарплату. Одну и ту же работу люди выполняют, а деньги получают разные», — ответил президент на вопрос Николая Харитонова. Он добавил, что этот вопрос — предмет для обсуждения в Государственной думе, а правительство будет активно заниматься этой темой. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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