Путин ответил на вопрос о выравнивании зарплат в соцсфере по регионам

Путин прокомментировал вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам
Президент России Владимир Путин считает необходимым уравнять заработную плату работникам социальной сферы в разных регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с кандидатами на должность президента РФ.
«Надо выравнивать зарплату. Одну и ту же работу люди выполняют, а деньги получают разные», — ответил президент на вопрос Николая Харитонова. Он добавил, что этот вопрос — предмет для обсуждения в Государственной думе, а правительство будет активно заниматься этой темой. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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