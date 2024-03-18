18 марта 2024

На трех улицах Екатеринбурга запретят парковку автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Остановку запретят в первом полугодии 2024 года Фото:

В первом полугодии 2024 года на трех улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться автомобилям. Это повысит безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» поставят на Старых Большевиков, от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад; на Стахановской, от улицы Победы до улицы Калинина. Также в этот список вошла Таганская, от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков.

В мэрии Екатеринбурга напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», — отметили в пресс-службе.

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В первом полугодии 2024 года на трех улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться автомобилям. Это повысит безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе администрации города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» поставят на Старых Большевиков, от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад; на Стахановской, от улицы Победы до улицы Калинина. Также в этот список вошла Таганская, от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков. В мэрии Екатеринбурга напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», — отметили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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