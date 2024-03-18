Общество Транспорт На трех улицах Екатеринбурга запретят парковку автомобилей 19 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 + Остановку запретят в первом полугодии 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первом полугодии 2024 года на трех улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться автомобилям. Это повысит безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе администрации города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» поставят на Старых Большевиков, от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад; на Стахановской, от улицы Победы до улицы Калинина. Также в этот список вошла Таганская, от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков. В мэрии Екатеринбурга напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», — отметили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В первом полугодии 2024 года на трех улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться автомобилям. Это повысит безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе администрации города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» поставят на Старых Большевиков, от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад; на Стахановской, от улицы Победы до улицы Калинина. Также в этот список вошла Таганская, от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков. В мэрии Екатеринбурга напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», — отметили в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям