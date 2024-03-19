Суд оштрафовал критиковавшего СВО экс-депутата Пермской думы Медведева*

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Депутатского мандата Сергея Медведева* лишили в январе Фото:

В Перми суд второй раз оштрафовал бывшего депутата городской думы, признанного иностранным агентом, Сергея Медведева*. По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

«Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву, критиковавшему СВО на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“, суд назначил второй штраф в размере 50 тысяч рублей. Он признан виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мотовилихинский райсуд Перми.

Первый аналогичный штраф Медведев получил 7 марта, рассказывало URA.RU. Ранее депутат разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул Россию. Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес его в список иностранных агентов.

* Сергей Медведев внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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В Перми суд второй раз оштрафовал бывшего депутата городской думы, признанного иностранным агентом, Сергея Медведева*. По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. «Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву, критиковавшему СВО на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“, суд назначил второй штраф в размере 50 тысяч рублей. Он признан виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мотовилихинский райсуд Перми. Первый аналогичный штраф Медведев получил 7 марта, рассказывало URA.RU. Ранее депутат разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул Россию. Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес его в список иностранных агентов. * Сергей Медведев внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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