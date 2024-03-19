Суд оштрафовал критиковавшего СВО экс-депутата Пермской думы Медведева*

19 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Депутатского мандата Сергея Медведева* лишили в январе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми суд второй раз оштрафовал бывшего депутата городской думы, признанного иностранным агентом, Сергея Медведева*. По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. «Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву, критиковавшему СВО на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“, суд назначил второй штраф в размере 50 тысяч рублей. Он признан виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мотовилихинский райсуд Перми. Первый аналогичный штраф Медведев получил 7 марта, рассказывало URA.RU. Ранее депутат разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул Россию. Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес его в список иностранных агентов. * Сергей Медведев внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми суд второй раз оштрафовал бывшего депутата городской думы, признанного иностранным агентом, Сергея Медведева*. По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. «Бывшему депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву, критиковавшему СВО на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“, суд назначил второй штраф в размере 50 тысяч рублей. Он признан виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мотовилихинский райсуд Перми. Первый аналогичный штраф Медведев получил 7 марта, рассказывало URA.RU. Ранее депутат разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул Россию. Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес его в список иностранных агентов. * Сергей Медведев внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов