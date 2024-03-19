В Екатеринбурге таксист напал на двух девушек

19 марта 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Водитель такси пытался найти двух девушек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 18 марта водитель такси напал на двух девушек, поменявших адрес назначения во время поездки. Об этом рассказала пострадавшая. «Вчера [18 марта] таксист напал на двух девушек из-за замены адреса. Они заказали такси и ошиблись адресом назначения. В пути поменяли маршрут, а цена соответственно поменялась, чему не обрадовался таксист. Пассажирки попросили вернуть разницу и высадить их. Водитель начал их оскорблять и орать, что ничего не вернет», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на пострадавшую. По ее словам, выйдя из машины, мужчина с угрозами побежали за ними. После чего одна из девушек упала и повредила ногу. «Потом пассажирки смогли спрятаться среди домов, а водитель ездил и искал их», — отмечает издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. Там пояснили, что заявлений и сообщений по факту конфликта в ведомство не поступало. «Участники инцидента могут обратиться в ближайший территориальный ОВД», — отметили силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 18 марта водитель такси напал на двух девушек, поменявших адрес назначения во время поездки. Об этом рассказала пострадавшая. «Вчера [18 марта] таксист напал на двух девушек из-за замены адреса. Они заказали такси и ошиблись адресом назначения. В пути поменяли маршрут, а цена соответственно поменялась, чему не обрадовался таксист. Пассажирки попросили вернуть разницу и высадить их. Водитель начал их оскорблять и орать, что ничего не вернет», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на пострадавшую. По ее словам, выйдя из машины, мужчина с угрозами побежали за ними. После чего одна из девушек упала и повредила ногу. «Потом пассажирки смогли спрятаться среди домов, а водитель ездил и искал их», — отмечает издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. Там пояснили, что заявлений и сообщений по факту конфликта в ведомство не поступало. «Участники инцидента могут обратиться в ближайший территориальный ОВД», — отметили силовики.