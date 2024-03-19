В ХМАО осудили жителя Подмосковья за попытку сбыта 24 кг наркотиков

Суд в Ханты-Мансийске (ХМАО) приговорил к 9,5 года колонии 47-летнего жителя Московской области. Он был осужден за попытку сбыть свыше 24 килограммов наркотиков в Югре, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор в отношении 47-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по ч.3 ст. 30 — ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — передает слова пресс-службы ведомства ТАСС. Мужчине назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В ноябре 2023 года подсудимый в Подмосковье получил больше 24 килограммов мефедрона. Мужчина хотел доставить запрещенное вещество на своей машине в Югру, чтобы продать. Однако его задержали сотрудники полиции на трассе в Ханты-Мансийском районе. Подсудимый признал свою вину.
Пресс-служба Югорского районного суда ранее рассказала про наркоторговца из Иркутской области, который действовал в нескольких городах ХМАО. Мужчина в октябре 2023 года забрал из тайников в Ханты-Мансийске и Югорске оптовые партии наркотиков. Он расфасовал их и по заданию куратора разместил на территории Урая. За это он получил 17 лет колонии особого режима.
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