Платье принцессы Дианы продали за 520 тысяч долларов

На аукционе американского дома Julien's Auctions было продано шелковое платье с цветочным узором, принадлежавшее принцессе Уэльской Диане, за рекордные 520 тысяч долларов. Платье, известное как «заботливое платье» из-за того, что принцесса часто носила его при посещении больниц, первоначально оценивалось в 50 тысяч долларов.
«Эти наряды и вещи <…> раскрывают человеческие истории, стоящие за короной. Стиль принцессы Дианы сохраняет актуальность не только потому, что это красиво, но и потому, что в нем много эмпатии, это отражение женщины, которая стала и остается „народной принцессой“, — убеждены в аукционном доме. Цитату приводит ТАСС.
В рамках аукциона было представлено более 300 предметов, связанных с принцессой Дианой и другими членами британской королевской семьи. Среди других выдающихся лотов — сумка Dior, подаренная Диане бывшей первой леди Франции Бернадетт Ширак, которая была продана за 325 тысяч долларов при стартовой цене в 5 тысяч, и шляпка персикового оттенка, носившаяся Дианой во время медового месяца, проданная за 26 тысяч долларов.
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