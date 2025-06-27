В России предложили ввести отцовский отпуск с повышенным пособием

Общественная организация «Отцы рядом» предложила Госдуме ввести отцовский отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России может появиться «отцовский отпуск»
В России может появиться «отцовский отпуск» Фото:

Общественная организация «Отцы рядом» направила предложение в Госдуму о введении отцовского отпуска на территории Российской Федерации. Инициатива была озвучена юристом и председателем данной организации Иваном Курбаковым. 

«Общественная организация „Отцы рядом“ обратилась в Госдуму с предложением ввести отцовский отпуск», — пишет Life.ru. Предложение включает изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают предоставление отцам отпуска продолжительностью от одного до трех месяцев. 

По условиям инициативы, размер пособия в период отпуска должен составлять 60-80% от заработной платы работника, но не менее двух МРОТ. Также предлагается закрепление права на дополнительные оплачиваемые выходные дни для отцов.

Кроме того, в рамках инициативы предлагается разработка государственной программы для популяризации ответственного отцовства и внедрение гибких корпоративных практик, которые поддержат работающих отцов. По словам Курбакова, хотя текущее законодательство РФ и предоставляет отцам формальное право на отпуск по уходу за ребенком, на практике этой возможностью пользуются менее 2% мужчин. Основными препятствиями являются устоявшиеся социальные нормы и невысокий размер пособия.

В поддержку своего предложения «Отцы рядом» ссылаются на международный опыт. Например, в Швеции существует специальная «отцовская квота» с 1974 года, позволяющая отцам использовать 90 дней отпуска. Схожие меры с различными условиями применяются и в других странах, таких как Дания, Германия и Франция, где выплаты в период отпуска могут достигать до 100% от заработной платы.

Ранее в Госдуме уже обсуждались меры по поддержке семей с детьми, включая инициативы о согласовании отпусков родителей с периодами школьных каникул и введении «демографической недели». Сейчас право выбирать время отпуска имеют только отдельные категории работников, в том числе многодетные семьи, а большинство сотрудников вынуждены согласовывать отпуск с работодателем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественная организация «Отцы рядом» направила предложение в Госдуму о введении отцовского отпуска на территории Российской Федерации. Инициатива была озвучена юристом и председателем данной организации Иваном Курбаковым.  «Общественная организация „Отцы рядом“ обратилась в Госдуму с предложением ввести отцовский отпуск», — пишет Life.ru. Предложение включает изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают предоставление отцам отпуска продолжительностью от одного до трех месяцев.  По условиям инициативы, размер пособия в период отпуска должен составлять 60-80% от заработной платы работника, но не менее двух МРОТ. Также предлагается закрепление права на дополнительные оплачиваемые выходные дни для отцов. Кроме того, в рамках инициативы предлагается разработка государственной программы для популяризации ответственного отцовства и внедрение гибких корпоративных практик, которые поддержат работающих отцов. По словам Курбакова, хотя текущее законодательство РФ и предоставляет отцам формальное право на отпуск по уходу за ребенком, на практике этой возможностью пользуются менее 2% мужчин. Основными препятствиями являются устоявшиеся социальные нормы и невысокий размер пособия. В поддержку своего предложения «Отцы рядом» ссылаются на международный опыт. Например, в Швеции существует специальная «отцовская квота» с 1974 года, позволяющая отцам использовать 90 дней отпуска. Схожие меры с различными условиями применяются и в других странах, таких как Дания, Германия и Франция, где выплаты в период отпуска могут достигать до 100% от заработной платы. Ранее в Госдуме уже обсуждались меры по поддержке семей с детьми, включая инициативы о согласовании отпусков родителей с периодами школьных каникул и введении «демографической недели». Сейчас право выбирать время отпуска имеют только отдельные категории работников, в том числе многодетные семьи, а большинство сотрудников вынуждены согласовывать отпуск с работодателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...