В России предложили ввести отцовский отпуск с повышенным пособием

Общественная организация «Отцы рядом» направила предложение в Госдуму о введении отцовского отпуска на территории Российской Федерации. Инициатива была озвучена юристом и председателем данной организации Иваном Курбаковым.
«Общественная организация „Отцы рядом“ обратилась в Госдуму с предложением ввести отцовский отпуск», — пишет Life.ru. Предложение включает изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают предоставление отцам отпуска продолжительностью от одного до трех месяцев.
По условиям инициативы, размер пособия в период отпуска должен составлять 60-80% от заработной платы работника, но не менее двух МРОТ. Также предлагается закрепление права на дополнительные оплачиваемые выходные дни для отцов.
Кроме того, в рамках инициативы предлагается разработка государственной программы для популяризации ответственного отцовства и внедрение гибких корпоративных практик, которые поддержат работающих отцов. По словам Курбакова, хотя текущее законодательство РФ и предоставляет отцам формальное право на отпуск по уходу за ребенком, на практике этой возможностью пользуются менее 2% мужчин. Основными препятствиями являются устоявшиеся социальные нормы и невысокий размер пособия.
В поддержку своего предложения «Отцы рядом» ссылаются на международный опыт. Например, в Швеции существует специальная «отцовская квота» с 1974 года, позволяющая отцам использовать 90 дней отпуска. Схожие меры с различными условиями применяются и в других странах, таких как Дания, Германия и Франция, где выплаты в период отпуска могут достигать до 100% от заработной платы.
Ранее в Госдуме уже обсуждались меры по поддержке семей с детьми, включая инициативы о согласовании отпусков родителей с периодами школьных каникул и введении «демографической недели». Сейчас право выбирать время отпуска имеют только отдельные категории работников, в том числе многодетные семьи, а большинство сотрудников вынуждены согласовывать отпуск с работодателем.
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