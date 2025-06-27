В Псковской области добавили денег молодым многодетным семьям

Молодые семьи Псковской области получат 300 тысяч при рождении третьего ребенка
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Претендовать на выплату в Псковской области смогут супруги не старше 35 лет
Претендовать на выплату в Псковской области смогут супруги не старше 35 лет Фото:

Власти Псковской области объявили о значительном расширении программы государственной поддержки при рождении третьего и последующих детей. Теперь право на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей распространяется не только на молодые семьи, проживающие в сельской местности, но и на всех жителей региона.

«Право на выплату при рождении третьего или последующего ребенка получат не только молодые семьи, проживающие в сельской местности, как это было прежде, но и все молодые семьи региона — независимо от места проживания. Подписал соответствующее Постановление», — сообщил в своем официальном telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно опубликованному Постановлению, важным условием получения поддержки является возраст каждого из супругов, который не должен превышать 35 лет. Кроме того, необходимо наличие российского гражданства и постоянное проживание в регионе.

Нововведение начнет действовать с первого января 2025 года и коснется семей, в которых третий или последующий ребенок появится на свет после этой даты. Решение о расширении программы было принято в рамках усилий по стимулированию рождаемости и поддержке молодых семей на всех территориях региона, добавил Ведерников.

Ранее на федеральном уровне были предложены меры по увеличению поддержки молодых семей: с первого сентября 2025 года студентки-очницы смогут получать повышенное пособие по беременности и родам, а также изменится порядок оформления единовременного пособия при рождении ребенка. Эти инициативы направлены на повышение рождаемости и улучшение социального обеспечения семей с детьми по всей стране.

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Власти Псковской области объявили о значительном расширении программы государственной поддержки при рождении третьего и последующих детей. Теперь право на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей распространяется не только на молодые семьи, проживающие в сельской местности, но и на всех жителей региона. «Право на выплату при рождении третьего или последующего ребенка получат не только молодые семьи, проживающие в сельской местности, как это было прежде, но и все молодые семьи региона — независимо от места проживания. Подписал соответствующее Постановление», — сообщил в своем официальном telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. Согласно опубликованному Постановлению, важным условием получения поддержки является возраст каждого из супругов, который не должен превышать 35 лет. Кроме того, необходимо наличие российского гражданства и постоянное проживание в регионе. Нововведение начнет действовать с первого января 2025 года и коснется семей, в которых третий или последующий ребенок появится на свет после этой даты. Решение о расширении программы было принято в рамках усилий по стимулированию рождаемости и поддержке молодых семей на всех территориях региона, добавил Ведерников. Ранее на федеральном уровне были предложены меры по увеличению поддержки молодых семей: с первого сентября 2025 года студентки-очницы смогут получать повышенное пособие по беременности и родам, а также изменится порядок оформления единовременного пособия при рождении ребенка. Эти инициативы направлены на повышение рождаемости и улучшение социального обеспечения семей с детьми по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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