Экс-прокурор Белых рассказал, какую специфику привнесет в работу пермской КСП

Новый руководитель пермской КСП Белых недоволен числом уголовных дел

21 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Статистика по уголовной ответственности Белых не устраивает Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Возглавивший КСП Пермского края 5 марта экс-прокурор региона Александр Белых недоволен числом уголовных дел по факту нарушений бюджетного законодательства. Такое заявление он сделал на заседании Заксобрания 21 марта, отвечая на вопрос депутата Вероники Куликовой о том, какую специфику он привнесет в работу палаты в 2024 году. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Специфику, может, и привнесу с учетом своего опыта. Хотелось бы понять и посмотреть, как реализуются вопросы ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Потому что сегодня цифры привлечения к административной ответственности нормальные, а по уголовной ответственности, на мой взгляд, не очень», — отметил Белых, вызвав улыбки депутатов. Муниципальные аудиторы направили в правоохранительные органы в 2024 году 172 материала проверки. А возбуждено было только три уголовных дела. «Либо неэффективно работают контрольно-счетные органы, либо не добиваются окончательного результата», — отметил он. Приоритетные направления для проверок останутся прежними: социальная политика, ЖКХ, строительство, здравоохранение. Александр Белых с 1993 по 2016 год работал в органах прокуратуры. С 2009 по 2015 год был прокурором Пермского края, потом, до ареста своего брата, экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, был начальником управления генпрокуратуры РФ в ПФО. Позже Белых трудился в «ЭР-Телеком». В феврале депутаты заксобрания утвердили его в должности председателя КСП. К исполнению обязанностей он приступил с 5 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возглавивший КСП Пермского края 5 марта экс-прокурор региона Александр Белых недоволен числом уголовных дел по факту нарушений бюджетного законодательства. Такое заявление он сделал на заседании Заксобрания 21 марта, отвечая на вопрос депутата Вероники Куликовой о том, какую специфику он привнесет в работу палаты в 2024 году. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Специфику, может, и привнесу с учетом своего опыта. Хотелось бы понять и посмотреть, как реализуются вопросы ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Потому что сегодня цифры привлечения к административной ответственности нормальные, а по уголовной ответственности, на мой взгляд, не очень», — отметил Белых, вызвав улыбки депутатов. Муниципальные аудиторы направили в правоохранительные органы в 2024 году 172 материала проверки. А возбуждено было только три уголовных дела. «Либо неэффективно работают контрольно-счетные органы, либо не добиваются окончательного результата», — отметил он. Приоритетные направления для проверок останутся прежними: социальная политика, ЖКХ, строительство, здравоохранение. Александр Белых с 1993 по 2016 год работал в органах прокуратуры. С 2009 по 2015 год был прокурором Пермского края, потом, до ареста своего брата, экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, был начальником управления генпрокуратуры РФ в ПФО. Позже Белых трудился в «ЭР-Телеком». В феврале депутаты заксобрания утвердили его в должности председателя КСП. К исполнению обязанностей он приступил с 5 марта.