В Свердловской области назвали лидеров зимнего кинопроката

В январе и феврале свердловчане чаще всего ходили на «Холопа 2» и «Лед 3»

21 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Российские фильмы пользуются у зрителей особой популярностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти 80% фильмов, на которые пришел зритель в прошлом году, — это российское кино. По данным января и феврале 2024 года, наиболее популярными фильмами у свердловчан стали «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Лед 3». Информацию озвучил гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «Мы уже обошли пандемийный год, хотя там кинотеатры полгода не работали. […] Мы уже знаем статистику января и февраля 2024 года, можем сказать, что перекрыт прошлый год по аналогичному периоду, несмотря на то, что тогда „Чебурашка“ взорвал всю Россию», — уточнил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Два года назад, когда западные кинокомпании приостановили официальный прокат своих фильмов из-за спецоперации на Украине, кинотеатры ощутили сильный отток зрителей. Чтобы исправить ситуацию, площадки начали показывать санкционные картины на свой страх и риск, а в Екатеринбурге публику попытались вернуть в кинотеатры с помощью акции «Ночь кино». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти 80% фильмов, на которые пришел зритель в прошлом году, — это российское кино. По данным января и феврале 2024 года, наиболее популярными фильмами у свердловчан стали «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Лед 3». Информацию озвучил гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «Мы уже обошли пандемийный год, хотя там кинотеатры полгода не работали. […] Мы уже знаем статистику января и февраля 2024 года, можем сказать, что перекрыт прошлый год по аналогичному периоду, несмотря на то, что тогда „Чебурашка“ взорвал всю Россию», — уточнил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Два года назад, когда западные кинокомпании приостановили официальный прокат своих фильмов из-за спецоперации на Украине, кинотеатры ощутили сильный отток зрителей. Чтобы исправить ситуацию, площадки начали показывать санкционные картины на свой страх и риск, а в Екатеринбурге публику попытались вернуть в кинотеатры с помощью акции «Ночь кино».