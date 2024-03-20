20 марта 2024

В Свердловской области назвали лидеров зимнего кинопроката

В январе и феврале свердловчане чаще всего ходили на «Холопа 2» и «Лед 3»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Российские фильмы пользуются у зрителей особой популярностью Фото:

Почти 80% фильмов, на которые пришел зритель в прошлом году, — это российское кино. По данным января и феврале 2024 года, наиболее популярными фильмами у свердловчан стали «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Лед 3». Информацию озвучил гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

«Мы уже обошли пандемийный год, хотя там кинотеатры полгода не работали. […] Мы уже знаем статистику января и февраля 2024 года, можем сказать, что перекрыт прошлый год по аналогичному периоду, несмотря на то, что тогда „Чебурашка“ взорвал всю Россию», — уточнил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС.

Два года назад, когда западные кинокомпании приостановили официальный прокат своих фильмов из-за спецоперации на Украине, кинотеатры ощутили сильный отток зрителей. Чтобы исправить ситуацию, площадки начали показывать санкционные картины на свой страх и риск, а в Екатеринбурге публику попытались вернуть в кинотеатры с помощью акции «Ночь кино».

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Почти 80% фильмов, на которые пришел зритель в прошлом году, — это российское кино. По данным января и феврале 2024 года, наиболее популярными фильмами у свердловчан стали «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Лед 3». Информацию озвучил гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «Мы уже обошли пандемийный год, хотя там кинотеатры полгода не работали. […] Мы уже знаем статистику января и февраля 2024 года, можем сказать, что перекрыт прошлый год по аналогичному периоду, несмотря на то, что тогда „Чебурашка“ взорвал всю Россию», — уточнил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Два года назад, когда западные кинокомпании приостановили официальный прокат своих фильмов из-за спецоперации на Украине, кинотеатры ощутили сильный отток зрителей. Чтобы исправить ситуацию, площадки начали показывать санкционные картины на свой страх и риск, а в Екатеринбурге публику попытались вернуть в кинотеатры с помощью акции «Ночь кино».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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