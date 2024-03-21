21 марта 2024

Челябинку задержали по подозрению в убийстве своего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске по подозрению в убийстве задержана местная жительница. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим оказался сын задержанной.

«По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). По подозрению в убийстве задержана его 61-летняя мать», — рассказал источник.

По словам другого источника агентства, все произошло вечером 20 марта. Мужчину с колото-резанным ранением доставили в карете скорой помощи в ОГКБ №3. Врачи сделали все для его спасения. Но раны были несовместимы с жизнью. Днем 21 марта мужчина скончался.

Погибшему было 38 лет. Официально он нигде не работал. Его мать после задержания отправили в изолятор временного содержания. После предъявления обвинений ей изберут меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 10:55 по Уральскому времени:

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске по подозрению в убийстве задержана местная жительница. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим оказался сын задержанной. «По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). По подозрению в убийстве задержана его 61-летняя мать», — рассказал источник. По словам другого источника агентства, все произошло вечером 20 марта. Мужчину с колото-резанным ранением доставили в карете скорой помощи в ОГКБ №3. Врачи сделали все для его спасения. Но раны были несовместимы с жизнью. Днем 21 марта мужчина скончался. Погибшему было 38 лет. Официально он нигде не работал. Его мать после задержания отправили в изолятор временного содержания. После предъявления обвинений ей изберут меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 10:55 по Уральскому времени: «Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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