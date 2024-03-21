21 марта 2024

В детских садах Сургута ввели масочный режим. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, прогулка, дети
В двух детских садах Сургута ввели масочный режим Фото:

Как минимум в двух детских садах Сургута из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ ввели масочный режим для сотрудников и посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере образования.

«В детских садах с 22 марта все сотрудники и родители детсадовцев должны в обязательном порядке носить маски в учреждении. Это связано с повышением уровня заболеваемости детей ОРВИ. Ограничения точно коснулись двух детских садов. На какой срок ввели масочный режим не сообщается», — поделился инсайдер.

В Роспотребнадзоре ХМАО корреспонденту рассказали, что решение принято на местном уровне. Подобные ограничения могут вводить как муниципалитеты, так и сами образовательные организации. Для выяснения подробностей корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Сургута. На момент публикации материала ответ получен не был.

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Как минимум в двух детских садах Сургута из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ ввели масочный режим для сотрудников и посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере образования. «В детских садах с 22 марта все сотрудники и родители детсадовцев должны в обязательном порядке носить маски в учреждении. Это связано с повышением уровня заболеваемости детей ОРВИ. Ограничения точно коснулись двух детских садов. На какой срок ввели масочный режим не сообщается», — поделился инсайдер. В Роспотребнадзоре ХМАО корреспонденту рассказали, что решение принято на местном уровне. Подобные ограничения могут вводить как муниципалитеты, так и сами образовательные организации. Для выяснения подробностей корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Сургута. На момент публикации материала ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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