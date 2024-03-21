Как минимум в двух детских садах Сургута из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ ввели масочный режим для сотрудников и посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере образования.
«В детских садах с 22 марта все сотрудники и родители детсадовцев должны в обязательном порядке носить маски в учреждении. Это связано с повышением уровня заболеваемости детей ОРВИ. Ограничения точно коснулись двух детских садов. На какой срок ввели масочный режим не сообщается», — поделился инсайдер.
В Роспотребнадзоре ХМАО корреспонденту рассказали, что решение принято на местном уровне. Подобные ограничения могут вводить как муниципалитеты, так и сами образовательные организации. Для выяснения подробностей корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Сургута. На момент публикации материала ответ получен не был.
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