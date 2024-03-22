22 марта 2024

Челябинский губернатор Текслер соболезнует семьям пострадавших в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер уверен, что исполнители и заказчики теракта будут наказаны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование семьям пострадавших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент!» — приводит слова губернатора telegram-канал «ПУЛ N74». Он подчеркнул, что это нападение на беззащитных людей поражает своей жестокостью и цинизмом.

Алексей Текслер заявил, что убежден, что исполнители понесут суровое наказание. Та же учесть, по его мнению, ждет и организаторов этого теракта.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование семьям пострадавших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент!» — приводит слова губернатора telegram-канал «ПУЛ N74». Он подчеркнул, что это нападение на беззащитных людей поражает своей жестокостью и цинизмом. Алексей Текслер заявил, что убежден, что исполнители понесут суровое наказание. Та же учесть, по его мнению, ждет и организаторов этого теракта. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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