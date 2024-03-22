Челябинский губернатор Текслер соболезнует семьям пострадавших в «Крокусе»

23 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверен, что исполнители и заказчики теракта будут наказаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование семьям пострадавших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент!» — приводит слова губернатора telegram-канал «ПУЛ N74». Он подчеркнул, что это нападение на беззащитных людей поражает своей жестокостью и цинизмом. Алексей Текслер заявил, что убежден, что исполнители понесут суровое наказание. Та же учесть, по его мнению, ждет и организаторов этого теракта. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование семьям пострадавших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент!» — приводит слова губернатора telegram-канал «ПУЛ N74». Он подчеркнул, что это нападение на беззащитных людей поражает своей жестокостью и цинизмом. Алексей Текслер заявил, что убежден, что исполнители понесут суровое наказание. Та же учесть, по его мнению, ждет и организаторов этого теракта. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.