22 марта 2024

Пермяки смогли спастись из «Крокус Сити Холла» во время теракта

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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Пермские спортсмены эвакуировались из здания, где велась стрельба Фото:
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Участники соревнований по танцевальному спорту из Перми смогли эвакуироваться из здания подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом рассказала пермская спортсменка Анна Злыгастева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы были в „Крокусе“. Шел финал соревнований по спортивным танцам. В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу», — написала в посте Злыгастева.

Злыгастева отметила, что участники соревнований из Прикамья спаслись и добрались до гостиницы. Она добавила, что вещи им взять не удалось, они остались в легких кофтах, поэтому пришлось отогреваться в номерах.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. Утром 23 марта в Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов.

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Участники соревнований по танцевальному спорту из Перми смогли эвакуироваться из здания подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом рассказала пермская спортсменка Анна Злыгастева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы были в „Крокусе“. Шел финал соревнований по спортивным танцам. В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу», — написала в посте Злыгастева. Злыгастева отметила, что участники соревнований из Прикамья спаслись и добрались до гостиницы. Она добавила, что вещи им взять не удалось, они остались в легких кофтах, поэтому пришлось отогреваться в номерах. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. Утром 23 марта в Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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