Пермяки смогли спастись из «Крокус Сити Холла» во время теракта

Участники соревнований по танцевальному спорту из Перми смогли эвакуироваться из здания подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом рассказала пермская спортсменка Анна Злыгастева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы были в „Крокусе“. Шел финал соревнований по спортивным танцам. В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу», — написала в посте Злыгастева.
Злыгастева отметила, что участники соревнований из Прикамья спаслись и добрались до гостиницы. Она добавила, что вещи им взять не удалось, они остались в легких кофтах, поэтому пришлось отогреваться в номерах.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. Утром 23 марта в Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов.
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