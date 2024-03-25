Свердловский депутат отправил в зону СВО грозу американских танков. Фото

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Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, ретро модель, дрон упырь
Дроны и автомобили УАЗ получат военные из ЛНР и ДНР Фото:

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников отправил в зону спецоперации РФ на Украине 20 FPV-дронов «Упырь», восемь автомобилей УАЗ, а также более 20 электрогенераторов. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этот раз везем: восемь автомобилей УАЗ, более 20 электрогенераторов, резину и запасные части для автомобилей, продукты питания, медикаменты, тепловизоры, квадрокоптеры, стройматериалы, маскировочную сетку, сотни личных посылок для бойцов от родных и близких из дома. Впервые купили силами предпринимателей Ирбитского района и повезли 20 беспилотных летательных аппаратов со звучным названием „Упырь“» — написал Коробейников. Транспорт предоставлен екатеринбургской компанией «Сима-Ленд».

По его словам, помощь из пяти фур получат военные, находящиеся в ЛНР и ДНР. «Вылетаю в среду [27 марта] утром в ту сторону», — отметил депутат.

FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. В начале марта при помощи уральских БПЛА был уничтожен танк Abrams американского производства. URA.RU публиковало видео успешной атаки.

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Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников отправил в зону спецоперации РФ на Украине 20 FPV-дронов «Упырь», восемь автомобилей УАЗ, а также более 20 электрогенераторов. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В этот раз везем: восемь автомобилей УАЗ, более 20 электрогенераторов, резину и запасные части для автомобилей, продукты питания, медикаменты, тепловизоры, квадрокоптеры, стройматериалы, маскировочную сетку, сотни личных посылок для бойцов от родных и близких из дома. Впервые купили силами предпринимателей Ирбитского района и повезли 20 беспилотных летательных аппаратов со звучным названием „Упырь“» — написал Коробейников. Транспорт предоставлен екатеринбургской компанией «Сима-Ленд». По его словам, помощь из пяти фур получат военные, находящиеся в ЛНР и ДНР. «Вылетаю в среду [27 марта] утром в ту сторону», — отметил депутат. FPV-дрон «Упырь» был разработал группой свердловских энтузиастов. В начале марта при помощи уральских БПЛА был уничтожен танк Abrams американского производства. URA.RU публиковало видео успешной атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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