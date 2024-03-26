«Уральская Барби» отправится на шоу «Давай поженимся!»

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Анна Данилова согласилась на съемки не с первого раза
Анна Данилова согласилась на съемки не с первого раза Фото:

Блогер из Екатеринбурга Анна Данилова, которую в тусовке иначе называют «уральской Барби», решила поучаствовать в шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». Девушка призналась, что ее неоднократно звали на съемки, но она долгое время отказывалась. Об этом Анна рассказала в своих соцсетях.

«Именно сейчас я сказала „да“, потому что когда, если не сейчас?» — кратко пояснила Анна. При этом блогеру выдвинули ряд условий: она должна быть в статусе «свободна», «разведена» или «в активном поиске», гонорар ей платить не будут, а съемочный день продлится четыре часа. Кроме этого, от девушки потребуют рассказ о прошлых отношениях, но в этом случае сценарий не предусмотрен.

Ранее Данилова стала невольным свидетелем дебоша бойца Александра Емельяненко, который справил нужду в помещении в аэропорту Кольцово. Девушка рассказала, что спортсмен был в очень сильном алкогольном опьянении.

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Блогер из Екатеринбурга Анна Данилова, которую в тусовке иначе называют «уральской Барби», решила поучаствовать в шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». Девушка призналась, что ее неоднократно звали на съемки, но она долгое время отказывалась. Об этом Анна рассказала в своих соцсетях. «Именно сейчас я сказала „да“, потому что когда, если не сейчас?» — кратко пояснила Анна. При этом блогеру выдвинули ряд условий: она должна быть в статусе «свободна», «разведена» или «в активном поиске», гонорар ей платить не будут, а съемочный день продлится четыре часа. Кроме этого, от девушки потребуют рассказ о прошлых отношениях, но в этом случае сценарий не предусмотрен. Ранее Данилова стала невольным свидетелем дебоша бойца Александра Емельяненко, который справил нужду в помещении в аэропорту Кольцово. Девушка рассказала, что спортсмен был в очень сильном алкогольном опьянении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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