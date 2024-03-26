26 марта 2024

В мужском монастыре Соликамска произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на территории монастыря локализован силами МЧС
Пожар на территории монастыря локализован силами МЧС Фото:

В Соликамске Пермского края произошел пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Там загорелась кровля одного из помещений.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 26 человек личного состава и шесть единиц техники. На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли подсобного помещения. Локализация пожара произошла в 12 часов 48 минут», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и травмированных в результате ЧП нет. Сотрудники МЧС на месте устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Свято-Троицкий мужской монастырь в Соликамске является памятником архитектуры. Он был основан в 1608 году.

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В Соликамске Пермского края произошел пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Там загорелась кровля одного из помещений. «К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 26 человек личного состава и шесть единиц техники. На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли подсобного помещения. Локализация пожара произошла в 12 часов 48 минут», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и травмированных в результате ЧП нет. Сотрудники МЧС на месте устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Свято-Троицкий мужской монастырь в Соликамске является памятником архитектуры. Он был основан в 1608 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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