В мэрии Челябинска озвучили планы по продлению Набережной в Челябинске

Власти Челябинска в 2024 году сделают набережную от Торгового центра до Родника
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Спущенные флаги в день траура. Челябинск, городская администрация
В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов Фото:

В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов, а противоположный берег будет благоустроен за счет города. При этом в центре набережная останется бетонной, дальше берег реки сделают более природным, с экотропами.

«Главные планы для пешеходов — это, конечно, набережная: ЖК „Манхеттен“, ЖК „Западный луч“ и дальше — к Союзпищепрому. Их делают за счет инвесторов, а противоположный берег — за счет города. С 2024 года мы продолжим делать набережную от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской, именно по левому берегу от Торгового центра вдоль „Ленты“ до Родника», — сообщила заявила начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции».

Также Никитина подчеркнула, протяженность набережной реки Миасс в Челябинске лидирует по протяженности по сравнению с другими городами. Ее длина составляет 30 километров, по двум берегам — 60 километров.

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В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов, а противоположный берег будет благоустроен за счет города. При этом в центре набережная останется бетонной, дальше берег реки сделают более природным, с экотропами. «Главные планы для пешеходов — это, конечно, набережная: ЖК „Манхеттен“, ЖК „Западный луч“ и дальше — к Союзпищепрому. Их делают за счет инвесторов, а противоположный берег — за счет города. С 2024 года мы продолжим делать набережную от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской, именно по левому берегу от Торгового центра вдоль „Ленты“ до Родника», — сообщила заявила начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». Также Никитина подчеркнула, протяженность набережной реки Миасс в Челябинске лидирует по протяженности по сравнению с другими городами. Ее длина составляет 30 километров, по двум берегам — 60 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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