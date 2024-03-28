В мэрии Челябинска озвучили планы по продлению Набережной в Челябинске

Власти Челябинска в 2024 году сделают набережную от Торгового центра до Родника

28 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов, а противоположный берег будет благоустроен за счет города. При этом в центре набережная останется бетонной, дальше берег реки сделают более природным, с экотропами. «Главные планы для пешеходов — это, конечно, набережная: ЖК „Манхеттен“, ЖК „Западный луч“ и дальше — к Союзпищепрому. Их делают за счет инвесторов, а противоположный берег — за счет города. С 2024 года мы продолжим делать набережную от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской, именно по левому берегу от Торгового центра вдоль „Ленты“ до Родника», — сообщила заявила начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». Также Никитина подчеркнула, протяженность набережной реки Миасс в Челябинске лидирует по протяженности по сравнению с другими городами. Ее длина составляет 30 километров, по двум берегам — 60 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске набережную вдоль ЖК «Манхеттен», ЖК «Западный луч» к Союзпищепрому сделают за счет инвесторов, а противоположный берег будет благоустроен за счет города. При этом в центре набережная останется бетонной, дальше берег реки сделают более природным, с экотропами. «Главные планы для пешеходов — это, конечно, набережная: ЖК „Манхеттен“, ЖК „Западный луч“ и дальше — к Союзпищепрому. Их делают за счет инвесторов, а противоположный берег — за счет города. С 2024 года мы продолжим делать набережную от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской, именно по левому берегу от Торгового центра вдоль „Ленты“ до Родника», — сообщила заявила начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина в эфире холдинга «Гранада-пресс» на «Большой редакции». Также Никитина подчеркнула, протяженность набережной реки Миасс в Челябинске лидирует по протяженности по сравнению с другими городами. Ее длина составляет 30 километров, по двум берегам — 60 километров.