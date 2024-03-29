Фирма с библейским названием засудила медиахолдинг пермских властей

Фирма «Восьмая заповедь» засудила пермский медиахолдинг «Магма» из-за фотографии

29 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд частично удовлетворил требования истца Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Восьмая заповедь», поданный к медиахолдингу «Магма», который считают близким к краевым властям. Истец утверждал, что ответчик нарушил авторские права, использовав чужую фотографию. Сумма исковых требований составляла 100 тысяч рублей. Суд в итоге снизил ее вдвое. «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Медиагруппа «Магма» компенсацию в пользу ООО «Восьмая заповедь». Сумма компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографическое произведение составляет 50 тысяч рублей. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей», — сообщается в картотеке суда. В остальной части требований суд истцу отказал. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Медиагруппа «Магма» ранее являлась частью бывшего медийного холдинга «Местное время». В начале 2021 года СМИ медиагруппы были выкуплены структурами, близкими к краевым властям. В «Магму» входят радио «Серебряный дождь», пермская газета «Звезда», радиостанция «Радио Sputnik Пермь», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «Вкурсе.ру». В составе холдинга также вещает радиостанция «Звезда». Название созданного в 2016 году волгоградского ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин, а официальной деятельностью — защита авторских прав. За время своего существования фирма с библейским названием подала в суды по всей России более 2,5 тысяч исков о взыскании компенсаций. Около двух десятков дел сейчас рассматриваются в пермских судах. Ответчиками выступают телекомпания «Рифей», МАУК «Пермский планетарий», турфирма «Автокруиз» и другие организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Восьмая заповедь», поданный к медиахолдингу «Магма», который считают близким к краевым властям. Истец утверждал, что ответчик нарушил авторские права, использовав чужую фотографию. Сумма исковых требований составляла 100 тысяч рублей. Суд в итоге снизил ее вдвое. «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Медиагруппа «Магма» компенсацию в пользу ООО «Восьмая заповедь». Сумма компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографическое произведение составляет 50 тысяч рублей. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей», — сообщается в картотеке суда. В остальной части требований суд истцу отказал. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Медиагруппа «Магма» ранее являлась частью бывшего медийного холдинга «Местное время». В начале 2021 года СМИ медиагруппы были выкуплены структурами, близкими к краевым властям. В «Магму» входят радио «Серебряный дождь», пермская газета «Звезда», радиостанция «Радио Sputnik Пермь», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «Вкурсе.ру». В составе холдинга также вещает радиостанция «Звезда». Название созданного в 2016 году волгоградского ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин, а официальной деятельностью — защита авторских прав. За время своего существования фирма с библейским названием подала в суды по всей России более 2,5 тысяч исков о взыскании компенсаций. Около двух десятков дел сейчас рассматриваются в пермских судах. Ответчиками выступают телекомпания «Рифей», МАУК «Пермский планетарий», турфирма «Автокруиз» и другие организации.