Расследованием «Крокуса» занимается управление по военпреступлениям и нацизму

29 марта 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Расследованием теракта «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются.