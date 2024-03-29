Расследованием «Крокуса» занимается управление по военпреступлениям и нацизму

Расследованием теракта «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.