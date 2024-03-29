Расследованием «Крокуса» занимается управление по военпреступлениям и нацизму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Расследованием теракта «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...