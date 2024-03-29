На трассе под Челябинском из-за ДТП организовали реверсивное движение

30 марта 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, дорога от Аши до Сима заняла два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области организовали реверсивное движение на 1596 км автодороги «М5-Урал», где произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП пострадавших не оказалось, однако движение транспорта осложнилось. Авария произошла между Симом и Кропачево на 1596 км автодороги «М5-Урал» вечером 29 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. В районе Сима осложнилось движение из-за аварии двух большегрузов Скрин из сервиса Яндекс.Карты Как уточняют очевидцы, затруднение движения наблюдается из-за аварии двух большегрузов около Сима. Преодолевать пробку получается на низкой скорости. Согласно сервису «Яндекс.Карты», серьезно осложнен проезд сразу после выезда из города в сторону Уфы. Водителей просят быть внимательными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области организовали реверсивное движение на 1596 км автодороги «М5-Урал», где произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП пострадавших не оказалось, однако движение транспорта осложнилось. Авария произошла между Симом и Кропачево на 1596 км автодороги «М5-Урал» вечером 29 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. Как уточняют очевидцы, затруднение движения наблюдается из-за аварии двух большегрузов около Сима. Преодолевать пробку получается на низкой скорости. Согласно сервису «Яндекс.Карты», серьезно осложнен проезд сразу после выезда из города в сторону Уфы. Водителей просят быть внимательными.