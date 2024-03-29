29 марта 2024

На трассе под Челябинском из-за ДТП организовали реверсивное движение

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, большегруз, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, деловые линии, автодорога м5
По словам очевидцев, дорога от Аши до Сима заняла два часа Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области организовали реверсивное движение на 1596 км автодороги «М5-Урал», где произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП пострадавших не оказалось, однако движение транспорта осложнилось.

Авария произошла между Симом и Кропачево на 1596 км автодороги «М5-Урал» вечером 29 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

В районе Сима осложнилось движение из-за аварии двух большегрузов
В районе Сима осложнилось движение из-за аварии двух большегрузов

Как уточняют очевидцы, затруднение движения наблюдается из-за аварии двух большегрузов около Сима. Преодолевать пробку получается на низкой скорости. Согласно сервису «Яндекс.Карты», серьезно осложнен проезд сразу после выезда из города в сторону Уфы. Водителей просят быть внимательными.

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Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области организовали реверсивное движение на 1596 км автодороги «М5-Урал», где произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП пострадавших не оказалось, однако движение транспорта осложнилось. Авария произошла между Симом и Кропачево на 1596 км автодороги «М5-Урал» вечером 29 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. Как уточняют очевидцы, затруднение движения наблюдается из-за аварии двух большегрузов около Сима. Преодолевать пробку получается на низкой скорости. Согласно сервису «Яндекс.Карты», серьезно осложнен проезд сразу после выезда из города в сторону Уфы. Водителей просят быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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