29 марта 2024

В ХМАО из-за страшного ДТП встала трасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП Челябинск - Златоуст
Из-за столкновения авто на трассе образовалась пробка Фото:

В ХМАО на трассе Сургут — Когалым вечером 29 марта столкнулись УАЗ и легковушка. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ДТП перекрыта трасса, образовался затор.

«Причина затора в сторону Когалыма. Примерно на 46 километре трассы Сургут — Когалым дорога перекрыта. Мощное ДТП», — сообщается в группе «МДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

На фото очевидцев видно, что столкнулись легковушка и УАЗ. Автомобили получили сильные механические повреждения. В результате ДТП есть пострадавшие. Как минимум одного человека очевидцы видели лежащим на дороге.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Автомобили получили сильные механические повреждения
Автомобили получили сильные механические повреждения
Фото:
Очевидцы сообщают о пострадавших
Очевидцы сообщают о пострадавших
Фото:

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В ХМАО на трассе Сургут — Когалым вечером 29 марта столкнулись УАЗ и легковушка. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ДТП перекрыта трасса, образовался затор. «Причина затора в сторону Когалыма. Примерно на 46 километре трассы Сургут — Когалым дорога перекрыта. Мощное ДТП», — сообщается в группе «МДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». На фото очевидцев видно, что столкнулись легковушка и УАЗ. Автомобили получили сильные механические повреждения. В результате ДТП есть пострадавшие. Как минимум одного человека очевидцы видели лежащим на дороге. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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