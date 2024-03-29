В ХМАО на трассе Сургут — Когалым вечером 29 марта столкнулись УАЗ и легковушка. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ДТП перекрыта трасса, образовался затор.
«Причина затора в сторону Когалыма. Примерно на 46 километре трассы Сургут — Когалым дорога перекрыта. Мощное ДТП», — сообщается в группе «МДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
На фото очевидцев видно, что столкнулись легковушка и УАЗ. Автомобили получили сильные механические повреждения. В результате ДТП есть пострадавшие. Как минимум одного человека очевидцы видели лежащим на дороге.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
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