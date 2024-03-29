В ХМАО из-за страшного ДТП встала трасса. Фото

30 марта 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Из-за столкновения авто на трассе образовалась пробка Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В ХМАО на трассе Сургут — Когалым вечером 29 марта столкнулись УАЗ и легковушка. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ДТП перекрыта трасса, образовался затор. «Причина затора в сторону Когалыма. Примерно на 46 километре трассы Сургут — Когалым дорога перекрыта. Мощное ДТП», — сообщается в группе «МДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». На фото очевидцев видно, что столкнулись легковушка и УАЗ. Автомобили получили сильные механические повреждения. В результате ДТП есть пострадавшие. Как минимум одного человека очевидцы видели лежащим на дороге. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Автомобили получили сильные механические повреждения паблик «МДПС Сургут», vk.com Фото: Очевидцы сообщают о пострадавших паблик «МДПС Сургут», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО на трассе Сургут — Когалым вечером 29 марта столкнулись УАЗ и легковушка. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ДТП перекрыта трасса, образовался затор. «Причина затора в сторону Когалыма. Примерно на 46 километре трассы Сургут — Когалым дорога перекрыта. Мощное ДТП», — сообщается в группе «МДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». На фото очевидцев видно, что столкнулись легковушка и УАЗ. Автомобили получили сильные механические повреждения. В результате ДТП есть пострадавшие. Как минимум одного человека очевидцы видели лежащим на дороге. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.