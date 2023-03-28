Из свердловских аптек пропал популярный израильский препарат

Свердловчане столкнулись с острой нехваткой израильского препарата «Ордисс Н»

В Свердловской области острая нехватка препарата «Ордисс Н» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Популярный препарат для пациентов с гипертонией пропал с полок многих аптек в Свердловской области. Речь идет о лекарстве «Ордисс Н». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Израиле.

«Препарат „Ордисс Н“ назначают пациентам с артериальной гипертензией или хронической сердечной недостаточностью. Пытались купить препарат в аптеках Екатеринбурга, но, увы, не смогли. Пришлось за препаратом поехать в Березовский, а там и вовсе была единственная пачка. Проблема с наличием препарата есть как в крупных городах региона, так и маленьких», — отмечают собеседники агентства.

Журналист URA.RU прошелся по аптекам Екатеринбурга и обнаружил, что лекарственного препарата «Ордисс Н» нет в наличии. Однако фармацевты предлагают посетить лечащего врача для того, чтобы медик подобрал аналог. «На сегодняшний день действительно есть проблемы с наличием препарата „Ордисс Н“. Однако на фармрынке достаточное количество препаратов-аналогов», — сообщила специалист одной из аптек уральской столицы.

Редакция URA.RU направила запрос в компанию Teva Pharmaceutical Industries, Ltd, которая производит препарат «Ордисс Н». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые иностранные лекарства перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Введенные санкции против России оказали влияние на логистику, что и стало причиной отсутствия многих препаратов в регионе. Например, свердловчане жаловались, что не могут купить следующие препараты: «Виагру», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Оземпик», «Сероквель», « Беталок».