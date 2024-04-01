Американский конгрессмен призвал США покинуть НАТО

02 апреля 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Томас Масси предложил вывести из НАТО 49 штатов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США нужно выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси. Он предложил вывести из альянса 49 штатов. «Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения— прим. URA.RU) остальные 49 штатов», — написал Масси на своей странице в соцсети X. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на очередных президентских выборах может вывести страну из альянса. Его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что угроза Трампа реальна. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп уже набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США нужно выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси. Он предложил вывести из альянса 49 штатов. «Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения— прим. URA.RU) остальные 49 штатов», — написал Масси на своей странице в соцсети X. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на очередных президентских выборах может вывести страну из альянса. Его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что угроза Трампа реальна. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп уже набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова.