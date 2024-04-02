Водитель был оперативно задержан и отправлен в изолятор Фото: Илья Московец © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) пьяный водитель на «Ладе Приоре» насмерть сбил пешехода, переходившего проезжую часть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после случившегося водитель покинул место аварии, но в течение часа был задержан.

«Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места происшествия, а пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что все произошло вечером 1 апреля. Несмотря на позднее время сотрудникам удалось установить личность водителя. Для этого были задействованы все имеющиеся наряды. В течение часа нужный автомобиль был найден, а его владелец задержан.

«В отношении водителя возбуждены административные дела по ч.1 ст. 12.7 („Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“), ч.4 ст. 12.15 („Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона“) и ст. 12.18 („Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения“). Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — добавили в пресс-службе областного главка.

Пьяный водитель на «Ладе Приоре» сбил пешехода Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Пешехода с травмами отвезли в больницу, где он скончался Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области