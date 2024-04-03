Патрушев: посольство Украины в Таджикистане вербует наемников

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев отметил, что в Таджикистане Киев вербовал наемников Фото:

Украинское посольство в Душанбе (Таджикистан) вербовало наемников для ведения боевых действия против России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями. Их привлекали для ведения боевых действий против России», — уточнил Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Его слова передает ТАСС.

Киев периодически вербует наемников из различных стран. Среди них — представители диверсионных подразделений. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его исполнителями были представители из Таджикистана.

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Украинское посольство в Душанбе (Таджикистан) вербовало наемников для ведения боевых действия против России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями. Их привлекали для ведения боевых действий против России», — уточнил Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Его слова передает ТАСС. Киев периодически вербует наемников из различных стран. Среди них — представители диверсионных подразделений. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его исполнителями были представители из Таджикистана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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