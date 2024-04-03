Патрушев: посольство Украины в Таджикистане вербует наемников

Украинское посольство в Душанбе (Таджикистан) вербовало наемников для ведения боевых действия против России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями. Их привлекали для ведения боевых действий против России», — уточнил Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Его слова передает ТАСС.
Киев периодически вербует наемников из различных стран. Среди них — представители диверсионных подразделений. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его исполнителями были представители из Таджикистана.
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