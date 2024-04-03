Патрушев: посольство Украины в Таджикистане вербует наемников

03 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев отметил, что в Таджикистане Киев вербовал наемников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинское посольство в Душанбе (Таджикистан) вербовало наемников для ведения боевых действия против России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями. Их привлекали для ведения боевых действий против России», — уточнил Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Его слова передает ТАСС. Киев периодически вербует наемников из различных стран. Среди них — представители диверсионных подразделений. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его исполнителями были представители из Таджикистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское посольство в Душанбе (Таджикистан) вербовало наемников для ведения боевых действия против России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями. Их привлекали для ведения боевых действий против России», — уточнил Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Его слова передает ТАСС. Киев периодически вербует наемников из различных стран. Среди них — представители диверсионных подразделений. По одной из версий, Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его исполнителями были представители из Таджикистана.