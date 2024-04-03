Мишустин: ВВП России выше, чем у развитых стран. Скрин

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Мишустин выступает с докладом в Госдуме 3 апреля Фото:

Россия прошла достаточно сложный период, вызванный санкциями Запада. Тем не менее российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,6%, что вдвое больше средних показателей развитых стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.

«Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Премьер-министр подчеркнул, что такое соотношение показателей ВВП стало результатом западных санкций. Именно ограничения, направленные против РФ, ударили по экономике недружественных стран.

ВВП увеличился на 3,6%
ВВП увеличился на 3,6%

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Россия прошла достаточно сложный период, вызванный санкциями Запада. Тем не менее российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,6%, что вдвое больше средних показателей развитых стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр подчеркнул, что такое соотношение показателей ВВП стало результатом западных санкций. Именно ограничения, направленные против РФ, ударили по экономике недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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