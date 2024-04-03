Мишустин: ВВП России выше, чем у развитых стран. Скрин

03 апреля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Мишустин выступает с докладом в Госдуме 3 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия прошла достаточно сложный период, вызванный санкциями Запада. Тем не менее российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,6%, что вдвое больше средних показателей развитых стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр подчеркнул, что такое соотношение показателей ВВП стало результатом западных санкций. Именно ограничения, направленные против РФ, ударили по экономике недружественных стран. ВВП увеличился на 3,6% скриншот трансляции на телеканале «Россия 24» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия прошла достаточно сложный период, вызванный санкциями Запада. Тем не менее российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,6%, что вдвое больше средних показателей развитых стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр подчеркнул, что такое соотношение показателей ВВП стало результатом западных санкций. Именно ограничения, направленные против РФ, ударили по экономике недружественных стран.