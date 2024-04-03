Россия прошла достаточно сложный период, вызванный санкциями Запада. Тем не менее российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,6%, что вдвое больше средних показателей развитых стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.
«Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Премьер-министр подчеркнул, что такое соотношение показателей ВВП стало результатом западных санкций. Именно ограничения, направленные против РФ, ударили по экономике недружественных стран.
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