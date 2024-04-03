Минфин пообещал списать регионам РФ 1,1 трлн рублей долгов

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин РФ отметил, что регионы могут направить в свою экономику 1,1 трлн рублей Фото:

Объем списания долгов регионам РФ на реализацию инфраструктурных проектов составит 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда», — передал сообщение Минфина РФ ТАСС. Уточнено, что средства могут использоваться могут пойти на новые инвестиционные проекты для поддержки инвестиций.

В Минфине РФ также заявили, что задолженность регионов, начиная с 2025 года, будет списываться каждый год, при фактическом инвестировании в целевые направления высвобождаемых средств. Отмечено, что оставшаяся треть долга вернется регионам по предусмотренному графику.

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Объем списания долгов регионам РФ на реализацию инфраструктурных проектов составит 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда», — передал сообщение Минфина РФ ТАСС. Уточнено, что средства могут использоваться могут пойти на новые инвестиционные проекты для поддержки инвестиций. В Минфине РФ также заявили, что задолженность регионов, начиная с 2025 года, будет списываться каждый год, при фактическом инвестировании в целевые направления высвобождаемых средств. Отмечено, что оставшаяся треть долга вернется регионам по предусмотренному графику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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