Минфин пообещал списать регионам РФ 1,1 трлн рублей долгов

Объем списания долгов регионам РФ на реализацию инфраструктурных проектов составит 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.
«1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда», — передал сообщение Минфина РФ ТАСС. Уточнено, что средства могут использоваться могут пойти на новые инвестиционные проекты для поддержки инвестиций.
В Минфине РФ также заявили, что задолженность регионов, начиная с 2025 года, будет списываться каждый год, при фактическом инвестировании в целевые направления высвобождаемых средств. Отмечено, что оставшаяся треть долга вернется регионам по предусмотренному графику.
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