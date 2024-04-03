Минфин пообещал списать регионам РФ 1,1 трлн рублей долгов

03 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Минфин РФ отметил, что регионы могут направить в свою экономику 1,1 трлн рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Объем списания долгов регионам РФ на реализацию инфраструктурных проектов составит 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда», — передал сообщение Минфина РФ ТАСС. Уточнено, что средства могут использоваться могут пойти на новые инвестиционные проекты для поддержки инвестиций. В Минфине РФ также заявили, что задолженность регионов, начиная с 2025 года, будет списываться каждый год, при фактическом инвестировании в целевые направления высвобождаемых средств. Отмечено, что оставшаяся треть долга вернется регионам по предусмотренному графику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем списания долгов регионам РФ на реализацию инфраструктурных проектов составит 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда», — передал сообщение Минфина РФ ТАСС. Уточнено, что средства могут использоваться могут пойти на новые инвестиционные проекты для поддержки инвестиций. В Минфине РФ также заявили, что задолженность регионов, начиная с 2025 года, будет списываться каждый год, при фактическом инвестировании в целевые направления высвобождаемых средств. Отмечено, что оставшаяся треть долга вернется регионам по предусмотренному графику.