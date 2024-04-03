03 апреля 2024

Челябинцы стали чаще обращаться к юристам

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Измайловского суда. Москва, пенсионер, старушка, юридическая консультация, юристы
Объем оказанных челябинцам платных юридических услуг вырос на 13% Фото:

Челябинцы на 13% больше пользовались юридическими услугами в январе 2024 года, чем в аналогичном периоде 2023 года. Они вошли в тройку оказанных услуг, которые показали максимальный рост по объему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За январь 2024 года населению нашего региона оказано платных услуг на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Услуги, которые показали максимальную динамику роста — электронные услуги и сервисы (+38,3%), туристские (+37,2%) и юридические (+13,0)», — сообщили URA.RU в КСП.

На четвертом месте по росту спроса оказались почтовая и курьерская связь (12,2%). Однако, эта сфера остается в числе услуг, оказанных меньше всего. В рейтинге сфер, где было оказано больше всего платных услуг, появилась медицина. Челябинцы потратили на медицинские услуги порядка 1,8 миллиардов рублей.

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Челябинцы на 13% больше пользовались юридическими услугами в январе 2024 года, чем в аналогичном периоде 2023 года. Они вошли в тройку оказанных услуг, которые показали максимальный рост по объему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь 2024 года населению нашего региона оказано платных услуг на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Услуги, которые показали максимальную динамику роста — электронные услуги и сервисы (+38,3%), туристские (+37,2%) и юридические (+13,0)», — сообщили URA.RU в КСП. На четвертом месте по росту спроса оказались почтовая и курьерская связь (12,2%). Однако, эта сфера остается в числе услуг, оказанных меньше всего. В рейтинге сфер, где было оказано больше всего платных услуг, появилась медицина. Челябинцы потратили на медицинские услуги порядка 1,8 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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