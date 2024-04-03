Челябинцы стали чаще обращаться к юристам

04 апреля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Объем оказанных челябинцам платных юридических услуг вырос на 13% Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU Челябинцы на 13% больше пользовались юридическими услугами в январе 2024 года, чем в аналогичном периоде 2023 года. Они вошли в тройку оказанных услуг, которые показали максимальный рост по объему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь 2024 года населению нашего региона оказано платных услуг на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Услуги, которые показали максимальную динамику роста — электронные услуги и сервисы (+38,3%), туристские (+37,2%) и юридические (+13,0)», — сообщили URA.RU в КСП. На четвертом месте по росту спроса оказались почтовая и курьерская связь (12,2%). Однако, эта сфера остается в числе услуг, оказанных меньше всего. В рейтинге сфер, где было оказано больше всего платных услуг, появилась медицина. Челябинцы потратили на медицинские услуги порядка 1,8 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы на 13% больше пользовались юридическими услугами в январе 2024 года, чем в аналогичном периоде 2023 года. Они вошли в тройку оказанных услуг, которые показали максимальный рост по объему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь 2024 года населению нашего региона оказано платных услуг на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Услуги, которые показали максимальную динамику роста — электронные услуги и сервисы (+38,3%), туристские (+37,2%) и юридические (+13,0)», — сообщили URA.RU в КСП. На четвертом месте по росту спроса оказались почтовая и курьерская связь (12,2%). Однако, эта сфера остается в числе услуг, оказанных меньше всего. В рейтинге сфер, где было оказано больше всего платных услуг, появилась медицина. Челябинцы потратили на медицинские услуги порядка 1,8 миллиардов рублей.