Застреленный екатеринбургский застройщик лечился от онкологии

Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев, которого нашли мертвым 3 апреля в центре Екатеринбурга, лечился от онкологии. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
По его словам, Михеев мог лечиться за границей. «Он не состоит на учете в российских медучреждениях», — уверяет собеседник.
Тело Михеева обнаружили на улице Университетской, 3. Рядом — помповое ружье. Предположительно, основной версией силовиков является самоубийство. Хотя родные в это не верят. Бывшие коллеги Михеева сказали URA.RU, что тот коллекционировал оружие.
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