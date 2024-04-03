03 апреля 2024

Застреленный екатеринбургский застройщик лечился от онкологии

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Михеев мог лечиться за границей Фото:

Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев, которого нашли мертвым 3 апреля в центре Екатеринбурга, лечился от онкологии. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

По его словам, Михеев мог лечиться за границей. «Он не состоит на учете в российских медучреждениях», — уверяет собеседник.

Тело Михеева обнаружили на улице Университетской, 3. Рядом — помповое ружье. Предположительно, основной версией силовиков является самоубийство. Хотя родные в это не верят. Бывшие коллеги Михеева сказали URA.RU, что тот коллекционировал оружие.

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Бывший учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев, которого нашли мертвым 3 апреля в центре Екатеринбурга, лечился от онкологии. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. По его словам, Михеев мог лечиться за границей. «Он не состоит на учете в российских медучреждениях», — уверяет собеседник. Тело Михеева обнаружили на улице Университетской, 3. Рядом — помповое ружье. Предположительно, основной версией силовиков является самоубийство. Хотя родные в это не верят. Бывшие коллеги Михеева сказали URA.RU, что тот коллекционировал оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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