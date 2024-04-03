Застреленным возле УрГЭУ оказался скандальный бизнесмен

03 апреля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Тело мужчины увезли в морг Фото: Илья Московец © URA.RU Застреленным в Екатеринбурге утром 3 апреля рядом с УрГЭУ оказался экс-учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» и УК «Западная» Владимир Михеев, который прославился после обвинений в присвоении денег жильцов жилого комплекса «Западный» на улице Очеретина. Об этом рассказали родственники мужчины. «Родные и близкие бизнесмена не верят в версию суицида», — передает издание 66.ру. В то время как источник URA.RU настаивает на версии самоубийства. В настоящее время тело находится в морге. В беседе с корреспондентом агентства сосед погибшего полностью описал его внешность, что сходится с фотографиями Михеева. «Никогда не видел его в неприятностях или пьяным», — отметил собеседник. Возле трупа силовики обнаружили помповое ружье. На месте инцидента прошла проверка, среди жильцов дома на Университетском переулке следователи провели допрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Застреленным в Екатеринбурге утром 3 апреля рядом с УрГЭУ оказался экс-учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» и УК «Западная» Владимир Михеев, который прославился после обвинений в присвоении денег жильцов жилого комплекса «Западный» на улице Очеретина. Об этом рассказали родственники мужчины. «Родные и близкие бизнесмена не верят в версию суицида», — передает издание 66.ру. В то время как источник URA.RU настаивает на версии самоубийства. В настоящее время тело находится в морге. В беседе с корреспондентом агентства сосед погибшего полностью описал его внешность, что сходится с фотографиями Михеева. «Никогда не видел его в неприятностях или пьяным», — отметил собеседник. Возле трупа силовики обнаружили помповое ружье. На месте инцидента прошла проверка, среди жильцов дома на Университетском переулке следователи провели допрос.