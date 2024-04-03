Застреленным возле УрГЭУ оказался скандальный бизнесмен

Застреленным в Екатеринбурге утром 3 апреля рядом с УрГЭУ оказался экс-учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» и УК «Западная» Владимир Михеев, который прославился после обвинений в присвоении денег жильцов жилого комплекса «Западный» на улице Очеретина. Об этом рассказали родственники мужчины.
«Родные и близкие бизнесмена не верят в версию суицида», — передает издание 66.ру. В то время как источник URA.RU настаивает на версии самоубийства. В настоящее время тело находится в морге.
В беседе с корреспондентом агентства сосед погибшего полностью описал его внешность, что сходится с фотографиями Михеева. «Никогда не видел его в неприятностях или пьяным», — отметил собеседник.
Возле трупа силовики обнаружили помповое ружье. На месте инцидента прошла проверка, среди жильцов дома на Университетском переулке следователи провели допрос.
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