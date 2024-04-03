Застреленным возле УрГЭУ оказался скандальный бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп в Университетском переулке. Екатеринбург, ружье, судмедэкспертиза, следственные действия, преступление, криминал
Тело мужчины увезли в морг Фото:

Застреленным в Екатеринбурге утром 3 апреля рядом с УрГЭУ оказался экс-учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» и УК «Западная» Владимир Михеев, который прославился после обвинений в присвоении денег жильцов жилого комплекса «Западный» на улице Очеретина. Об этом рассказали родственники мужчины.

«Родные и близкие бизнесмена не верят в версию суицида», — передает издание 66.ру. В то время как источник URA.RU настаивает на версии самоубийства. В настоящее время тело находится в морге.

В беседе с корреспондентом агентства сосед погибшего полностью описал его внешность, что сходится с фотографиями Михеева. «Никогда не видел его в неприятностях или пьяным», — отметил собеседник.

Возле трупа силовики обнаружили помповое ружье. На месте инцидента прошла проверка, среди жильцов дома на Университетском переулке следователи провели допрос.

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Застреленным в Екатеринбурге утром 3 апреля рядом с УрГЭУ оказался экс-учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный-1» и УК «Западная» Владимир Михеев, который прославился после обвинений в присвоении денег жильцов жилого комплекса «Западный» на улице Очеретина. Об этом рассказали родственники мужчины. «Родные и близкие бизнесмена не верят в версию суицида», — передает издание 66.ру. В то время как источник URA.RU настаивает на версии самоубийства. В настоящее время тело находится в морге. В беседе с корреспондентом агентства сосед погибшего полностью описал его внешность, что сходится с фотографиями Михеева. «Никогда не видел его в неприятностях или пьяным», — отметил собеседник. Возле трупа силовики обнаружили помповое ружье. На месте инцидента прошла проверка, среди жильцов дома на Университетском переулке следователи провели допрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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