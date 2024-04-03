Екатеринбургский застройщик, найденный мертвым, коллекционировал оружие

Скончавшийся при загадочных обстоятельствах экс-учредитель компании-застройщика екатеринбургского ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев коллекционировал оружие. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и подтвердили бывшие коллеги предпринимателя.
«У него была лицензия на коллекционирование. Оружие, которое нашли рядом с ним, было его», — сказал один из собеседников агентства. Какие именно «стволы» любил бизнесмен, он уточнить не смог.
Коллеги Михеева в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали исключать версию суицида. «Он мог пойти на такой шаг», — заявила одна из них.
Тело Михеева нашли утром 3 апреля напротив дома на Университетской, 3. По словам соседей, застройщик поселился у них зимой 2023 года. Он жил в квартире дочери, сказали его бывшие коллеги. Основная версия силовиков — самоубийство.
Михеев был руководителем УК «Квартал» и председателем ЖСК «Западная-1». В последнее время у него были конфликты с конкурентами и суды, которые Михеев проигрывал.
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