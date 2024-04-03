03 апреля 2024

Екатеринбургский застройщик, найденный мертвым, коллекционировал оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп бизнесмена Владимира Михеева в Университетском переулке. Екатеринбург, ружье, судмедэкспертиза, следственные действия, преступление, криминал
Найденное оружие возле трупа Михеева было коллекционным Фото:

Скончавшийся при загадочных обстоятельствах экс-учредитель компании-застройщика екатеринбургского ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев коллекционировал оружие. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и подтвердили бывшие коллеги предпринимателя.

«У него была лицензия на коллекционирование. Оружие, которое нашли рядом с ним, было его», — сказал один из собеседников агентства. Какие именно «стволы» любил бизнесмен, он уточнить не смог.

Коллеги Михеева в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали исключать версию суицида. «Он мог пойти на такой шаг», — заявила одна из них.

Тело Михеева нашли утром 3 апреля напротив дома на Университетской, 3. По словам соседей, застройщик поселился у них зимой 2023 года. Он жил в квартире дочери, сказали его бывшие коллеги. Основная версия силовиков — самоубийство.

Михеев был руководителем УК «Квартал» и председателем ЖСК «Западная-1». В последнее время у него были конфликты с конкурентами и суды, которые Михеев проигрывал.

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Скончавшийся при загадочных обстоятельствах экс-учредитель компании-застройщика екатеринбургского ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев коллекционировал оружие. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и подтвердили бывшие коллеги предпринимателя. «У него была лицензия на коллекционирование. Оружие, которое нашли рядом с ним, было его», — сказал один из собеседников агентства. Какие именно «стволы» любил бизнесмен, он уточнить не смог. Коллеги Михеева в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали исключать версию суицида. «Он мог пойти на такой шаг», — заявила одна из них. Тело Михеева нашли утром 3 апреля напротив дома на Университетской, 3. По словам соседей, застройщик поселился у них зимой 2023 года. Он жил в квартире дочери, сказали его бывшие коллеги. Основная версия силовиков — самоубийство. Михеев был руководителем УК «Квартал» и председателем ЖСК «Западная-1». В последнее время у него были конфликты с конкурентами и суды, которые Михеев проигрывал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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