Екатеринбургский застройщик, найденный мертвым, коллекционировал оружие

04 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Найденное оружие возле трупа Михеева было коллекционным Фото: Илья Московец © URA.RU Скончавшийся при загадочных обстоятельствах экс-учредитель компании-застройщика екатеринбургского ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев коллекционировал оружие. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и подтвердили бывшие коллеги предпринимателя. «У него была лицензия на коллекционирование. Оружие, которое нашли рядом с ним, было его», — сказал один из собеседников агентства. Какие именно «стволы» любил бизнесмен, он уточнить не смог. Коллеги Михеева в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали исключать версию суицида. «Он мог пойти на такой шаг», — заявила одна из них. Тело Михеева нашли утром 3 апреля напротив дома на Университетской, 3. По словам соседей, застройщик поселился у них зимой 2023 года. Он жил в квартире дочери, сказали его бывшие коллеги. Основная версия силовиков — самоубийство. Михеев был руководителем УК «Квартал» и председателем ЖСК «Западная-1». В последнее время у него были конфликты с конкурентами и суды, которые Михеев проигрывал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшийся при загадочных обстоятельствах экс-учредитель компании-застройщика екатеринбургского ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев коллекционировал оружие. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и подтвердили бывшие коллеги предпринимателя. «У него была лицензия на коллекционирование. Оружие, которое нашли рядом с ним, было его», — сказал один из собеседников агентства. Какие именно «стволы» любил бизнесмен, он уточнить не смог. Коллеги Михеева в разговоре с корреспондентом URA.RU не стали исключать версию суицида. «Он мог пойти на такой шаг», — заявила одна из них. Тело Михеева нашли утром 3 апреля напротив дома на Университетской, 3. По словам соседей, застройщик поселился у них зимой 2023 года. Он жил в квартире дочери, сказали его бывшие коллеги. Основная версия силовиков — самоубийство. Михеев был руководителем УК «Квартал» и председателем ЖСК «Западная-1». В последнее время у него были конфликты с конкурентами и суды, которые Михеев проигрывал.