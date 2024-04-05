Пермяки увидят старты космических ракет

Запуски космических ракет будут транслировать на медиа-экране в центре Перми

Старты ракет-носителей будут транслировать в прямом эфире Фото: spacePD/pickupimage

Запуски российских космических ракет в прямом эфире будут показывать на медиа-экране в центре Перми. Об этом договорились главы Роскосмоса и компании МАЕР Юрий Борисов и Константин Майор.

«Старты российских ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками будут показывать в режиме реального времени на больших уличных экранах. Компания МАЕР будет показывать запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите, передавать поздравления от космонавтов», — говорится на сайте Роскосмоса.

В Перми компании МАЕР принадлежит диджитал-экран на ТРК «Семья». Также за стартами ракет смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов.