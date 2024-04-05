Челябинская модель Беляева попала на обложку французского журнала. Фото

05 апреля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Челябинская модель Вероника Беляева попала на обложку французского журнала по итогам конкурса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Модель агентства MODELS Вероника Беляева из Челябинска появилась на обложке парижского журнала Moevir. Снимки были отправлены на конкурс издания фотографом Марией Заварзиной. «Съемка была специально сделана для участия в конкурсе на публикацию в Moevir. Идея снимка была фотографа от и до», — сообщила URA.RU модель. Беляева уточнила, что есть два варианта, как попасть на обложку. Один из которых — публикация на конкурсной основе. По итогам конкурса фотографии и были опубликованы в прошлом весенне-летнем спецвыпуске журнала. Челябинская модель Вероника Беляева на обложке журнала Moevir фото: Mary Zavarzina, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель агентства MODELS Вероника Беляева из Челябинска появилась на обложке парижского журнала Moevir. Снимки были отправлены на конкурс издания фотографом Марией Заварзиной. «Съемка была специально сделана для участия в конкурсе на публикацию в Moevir. Идея снимка была фотографа от и до», — сообщила URA.RU модель. Беляева уточнила, что есть два варианта, как попасть на обложку. Один из которых — публикация на конкурсной основе. По итогам конкурса фотографии и были опубликованы в прошлом весенне-летнем спецвыпуске журнала.