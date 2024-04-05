Челябинская модель Вероника Беляева попала на обложку французского журнала по итогам конкурса
Модель агентства MODELS Вероника Беляева из Челябинска появилась на обложке парижского журнала Moevir. Снимки были отправлены на конкурс издания фотографом Марией Заварзиной.
«Съемка была специально сделана для участия в конкурсе на публикацию в Moevir. Идея снимка была фотографа от и до», — сообщила URA.RU модель.
Беляева уточнила, что есть два варианта, как попасть на обложку. Один из которых — публикация на конкурсной основе. По итогам конкурса фотографии и были опубликованы в прошлом весенне-летнем спецвыпуске журнала.
Челябинская модель Вероника Беляева на обложке журнала Moevir
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